Allerta meteo in Sicilia. Scuole chiuse in molti comuni. La situazione nel Trapanese

12/11/2019 06:00:00

Ancora maltempo in Sicilia, con temporali e burrasche. Diramata anche per oggi, martedì 12 novembre, l'allerta meteo da parte della protezione civile siciliana. E' stata disposta l'allerta rossa per la Sicilia orientale, nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, dove moltissime scuole resteranno chiuse.

Nel resto dell'Isola resta alta l'attenzione per il rischio idraulico e idrogeologico, con l'allerta arancione.

Allerta arancione anche in provincia di Trapani dove in alcuni comuni del versante meridionale è stata disposta la chiusura delle scuole in via precauzionale: a Mazara, Castelvetrano e Campobello di Mazara.

Queste le previsioni in provincia di Trapani.

Martedì, 12 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: vento.

mercoledì, 13 novembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio , sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.