EricÃ¨Natale "Il Borgo dei presepi", 7 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020

14/12/2019 09:00:00

Dal 7 dicembre è iniziato “EricèNatale – Il Borgo dei Presepi”, l’evento clou del cartellone invernale ad Erice, in provincia di Trapani (Sicilia), che, ci condurrà fino al 6 gennaio.

EricèNatale vi coinvolgerà, in tutti i sensi, grazie al maestoso spettacolo di luci calde e vive, accompagnate dai magici suoni natalizi e indimenticabili eventi e originali attrazioni.

Naturalmente, avvolti dalla nebbia in una nuova e sfavillante veste, torneranno i “fiori all’occhiello” del Natale ad Erice: il suggestivo percorso dei presepi, la rassegna internazionale di musiche e strumenti popolari “Zampogne dal Mondo”, il Capodanno coi fuochi di mezzanotte in Piazza, gli spettacoli itineranti, i concerti, i film e tante animazioni dedicate ai più piccoli.

Nel borgo medievale di Erice la rappresentazione della natività è un trionfo creativo e artigiano. Un’armonia di contrasti, dell’artigianato d’eccellenza e della creatività. L'elenco dei presepi ericini è ricco di autentici capolavori; un patrimonio immenso da scoprire e ammirare. Non mancheranno soste e visite presso le chiese per approfondire il tema della Natività. Alcuni in miniatura, con il presepe più piccolo del mondo, il maestoso e sempre rinnovato presepe monumentale meccanico con decine di personaggi in movimento. Dalle raffigurazioni tradizionali, ad autentiche creazioni contemporanee. Scoprirle, esplorando il reticolo di viuzze con l’ausilio della mappa, consente ai visitatori di ammirare anche spazi e scorci dell’antica Città del Monte. Un clima festoso che si respira in paese, l'emozione di confondersi con i personaggi dei presepi e di trovarsi sospesi nel tempo: questo è EricèNatale.

Nell’ampia esposizione dei Mercatini di Natale, che saranno allestiti, quest'anno, sia in Piazza della Loggia sia nella Piazzetta San Giuliano, verranno proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico. Per l’occasione, la gastronomia verrà proposta con la riscoperta dei piatti della locale tradizione, quella più tipica e caratteristica del periodo natalizio. Nella piazzetta San Giuliano sarà allestita anche la “Casa di Babbo Natale”.

EricèNatale - Il borgo dei presepi è organizzato dalla Fondazione Erice Arte in collaborazione con il Comune di Erice con il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con il partenariato tecnico dell’associazione Pianeta Sud di Palermo, con il supporto della Montagna del Signore e della Funierice. I mercatini di Natale e La casa di Babbo Natale sono a cura dell’Associazione “Il Bajuolo di Erice”. La direzione artistica di EricèNatale è affidata a Piervittorio Demitry (Fondazione Erice Arte) e ad Angelo Butera (Associazione Pianeta Sud di Palermo).

Per il programma della manifestazione visita il sito www.ericenatale.it