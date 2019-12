Marsala, oggi Open Day di Lab_04 dedicato all'arte e alla creativitÃ 

28/12/2019 04:00:00

Una giornata a porte aperte all’insegna della formazione e creatività per permettere, ai futuri corsisti e non, di conoscere da vicino l’associazione artistico-culturale Lab_04 e per presentare le attività per il prossimo semestre 2020, a partire dalle ore 18 di sabato 28 dicembre presso le sale del primo piano di Palazzo Fici, in via XI maggio 37 a Marsala. Un appuntamento straordinario inserito nel calendario di eventi organizzati in occasione del nuovo ciclo “I Miti e il territorio nella Sicilia dalle mille culture”.

Nella giornata dell’Open Day l’associazione Lab_04 si racconta e si mostra: “Accendi la tua Arte” non è solo uno slogan, ma il manifesto dell’associazione, che fin dalle sue origini ha sviluppato questo principio fondamentale per veicolare e divulgare cultura e arte, e adesso caratterizza questo appuntamento come uno spazio di incontro e di dialogo sull’arte, aperto a tutti coloro che vogliono acquisire competenze artistiche, mossi da una passione o anche da una esigenza tecnica, dove insegnanti qualificati guideranno alla conoscenza di attività utili sia a potenziare le capacità espressive di ciascuno, che a fornire utili suggerimenti per migliorare tecniche e modalità di lavoro. Durante l’Open Day tutti i docenti saranno disponibili per rispondere alle domande dei visitatori, soddisfare le curiosità e proporre la conoscenza del programma proposto per le varie discipline.

La giornata sarà coordinata in diversi momenti: dalla presentazione dei corsi alla conoscenza diretta dei docenti, dal momento conviviale alla visita guidata alla mostra espositiva “L’arte e la sua contemporaneità – da Pietro Novelli a Pietro Consagra” allestita negli stessi locali di Palazzo Fici e organizzata dall’Associazione “Fiera Franca SS. Salvatore” di Mazara del Vallo. Lab_04 è un’associazione che fa promozione e valorizzazione dell’arte e del design e, attraverso un’intensa attività culturale, ha organizzato e promosso alcune esposizioni di arte contemporanea, lavorando in sinergia con altre realtà culturali-artistiche e riunendo attorno a sé una fucina di artisti in continua crescita ed evoluzione.

La Presidente di Lab_04 Loredana Meo specifica: “In questo nostro territorio ricco di storia e cultura bisogna investire sulla formazione artistica e sviluppare la creatività, è importante educare al senso del bello, in quanto tutto parte dalla intuizione più profonda, dalla fantasia e dalla voglia di esprimersi. Questi corsi sono pensati proprio per dare valore a tutti coloro che vogliono acquisire delle competenze specifiche per esprimersi in modo creativo, per migliorare le proprie conoscenze e arricchire il proprio lavoro creativamente. Ovviamente si pensa anche al futuro: crediamo che debba essere una priorità educare anche i più piccoli alla bellezza e aiutarli a sviluppare la loro idea creativa con fantasia e conoscenza, per questo uno dei nostri percorsi formativi interesserà specificamente i bambini.”

corsi organizzati da Lab_04 sono: Disegno e Pittura, Fotografia, Video-maker, Fumetto, Photoshop applicato alla grafica e Pittura Digitale, Corso di Doratura, Corso di Icone.

I Workshop sono: Segui il tuo stile (linee guida per una consulenza d’immagine personalizzata) e Fai shopping nel tuo armadio (per realizzare un guardaroba organizzato).

Laboratorio creativo “Il Piccolo Giotto” indirizzato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni

I corsi, i workshop e i laboratori sono tutti tenuti da professionisti del settore, e inizieranno a partire da gennaio 2020.

PROGRAMMA DELL’OPEN DAY:

Lab_04 aprirà le porte per l’accoglienza alle ore 18

Alle ore 18.30 - la presidente Loredana Meo farà una presentazione generale dell’associazione, delle prossime attività e del programma formativo

Alle ore 19 - è previsto un momento conviviale

A partire dalle ore 19.30 sarà possibile incontrare e confrontarsi con i docenti dei corsi e dei workshop e con lo staff di Lab_04 per ricevere informazioni sui Corsi e compilare i moduli di iscrizione

Alle ore 21.00 - inizierà la visita guidata alla mostra “da Pietro Novelli a Pietro Consagra” a cura di Andrea Maggio Direttore Artistico dell’associazione Fiera Franca SS. Salvatore

Alle ore 22.00 - chiusura.