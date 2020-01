Ingresso gratuito a "La Giungla Incantata Park" il 12 gennaio a Trapani!

09/01/2020 08:30:00

La Giungla Incantata Park è l'unico parco giochi a Trapani interamente "a tema" che fa immergere i bambini nella magia della giungla. L'attività, ormai ben consolidata nel territorio trapanese da 7 anni, è un punto di riferimento per il divertimento dei bambini da 0 a 12 anni che vogliono passare un pomeriggio di gioco o che vogliono festeggiare il loro compleanno.

Il parco è composto da un playground, con un'estensione di 10m di larghezza, 5m di profondità e 5m di altezza, una struttura solidissima con appositi certificati per la massima sicurezza dei vostri bambini. La struttura si estende su 3 elevazioni ed ogni piano contiene differenti tipologie di gioco e vari ostacoli tra cui il grande scivolo a chiocciola, rampicate, la carrucola, una grande piscina palline e un saltarello per due.

La Giungla Incantata Park è la location ideale anche per festeggiare il compleanno dei vostri bambini con diverse soluzioni e prezzi che variano in base alla scelta dell'offerta: dal più economico con il noleggio della sala al più articolato e completo in cui siamo noi ad organizzare interamente la festa.

Inoltre, con le nuove modifiche, a partire dal 12 Gennaio la nostra sala compleanno sarà ancora più ampia arrivando a misurare quasi 50 mq, uno spazio dedicato "esclusivamente" alla festa.

Proprio in occasione di questa nuova riapertura, il 12 gennaio La Giungla Incantata Park ha organizzato un open day dalle ore 16:00 alle ore 19:00 per chiunque volesse gratuitamente portare i bambini per farli divertire, giocare e conoscere anche la nostra struttura e tutti i servizi offerti.

La Giungla Incantata Park si trova a Trapani, in Via Circe n. 22 (zona Villa Rosina) ed è aperta tutti i giorni:

- ingresso a ore: per tutti i giorni 16:00 – 20:00

- feste o eventi: per tutti i giorni 16:00 – 23:30

- sabato e domenica 10:00 – 23:30

Per ulteriori informazioni chiamaci al 331 483 8945, scrivici a info@lagiunglaincantata.it, oppure visita il nostro sito internet o le nostre pagine social (Facebook ed Instagram).