Trapani, sulle manifestazioni di Natale Ã¨ nuova polemica tra Lipari e Tranchida

09/01/2020 10:53:00

Il consigliere picconatore e il sindaco dalla querela facile. E’ di nuovo scontro, a Trapani, tra Giuseppe Lipari e Giacomo Tranchida. Trascichi natalizi, alla base nella nuova querelle.

“Nell’organizzare pessimamente il Natale – denuncia Lipari - il Comune ha agito in maniera illegittima, saltando la necessaria procedura ad evidenza pubblica, affidando in maniera diretta la sponsorizzazione alla City Green Light ,società privata”.

Per il consigliere “è stato violato il regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture, approvato lo scorso 2 settembre, nonché raggirati i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione”. Ed ancora: “È inammissibile che la Giunta ed il sindaco, dopo averlo votato e sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale, si dimentichino dell’esistenza di tale regolamento, violandone i principi ispiratori.” Sott’accusa, A dirlo l’evento denominato Natale Mediterraneo, organizzato – da quanto si evince dal sito internet istituzionale1 – dal Comune di Trapani con il supporto tecnico-operativo dell’Ente Luglio musicale trapanese e la collaborazione di Atm (main sponsor) e City Green Light (sponsor). “L’Amministrazione comunale -rileva Lipari - nell’affidare la sponsorizzazione alla City Green Light ottenendo 30.000 euro (da verificare l’avvenuto versamento) , avrebbe infatti violato l’articolo 7 del regolamento in questione, rubricato “Procedure per la scelta dello Sponsor”, ed in questo modo potrebbero essere stati commessi diversi reati, potendo ben rappresentare un indebito vantaggio allo sponsor la sua individuazione mediante affidamento diretto e non secondo procedure ad evidenza pubblica come previsto dal regolamento, in violazione delle norme del regolamento comunale sulle sponsorizzazioni”. “Infatti, - prosegue il consigliere - non ci è dato sapere se altre ditte, trapanesi e non, avrebbero offerto più di 30.000 euro, così come non sappiamo se l’illegittima procedura di individuazione adottata, possa esporre il Comune ad una pretesa risarcitoria da parte di tutte le aziende così estromesse dalla possibilità di sponsorizzare l’evento, con conseguente danno erariale”. La replica del sindaco non si è fatta attendere. “Quando il confronto politico – dice - esula dal suo naturale alveo e sfocia nella contumelia e nell’aggressione dell’altrui dignità ed onorabilità, oltre che delle persone anche dei rappresentanti istituzionali, anche se considerate avversarie, non rimane che chiedere ausilio alla competente autorità giudiziaria, l’unico organo, in uno stato democratico, che può perseguire e arginare simili condotte di reato”.

Per Giacomo Tranchida “il consigliere Lipari, da tempo a corto di argomenti politici annaspa nel vano intento di ottenere visibilità. In questa occasione, tuttavia, ha oltrepassato il segno diffamando gravemente l’Ente Comune nelle sue articolazioni, la Giunta ed infine il sottoscritto. Un simile comportamento, di per se censurabile, lo diventa ancor più se a porlo in essere è un giovane aspirante avvocato. Di certo scambiare e confondere il diritto di critica politica con il reato di diffamazione aggravata non è un buon inizio per l’aspirante avvocato Lipari. Attendiamo – conclude il primo cittadino - dal Luglio Musicale, ente delegato all’organizzazione del Natale Mediterraneo, che come lo scorso anno ha beneficiato delle medesime sponsorizzazioni e contribuzioni, la relazione e la relativa documentazione inerente le spese effettuate, onnicomprensive del contributo comunale, oltre che delle predette sponsorizzazioni”.