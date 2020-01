Marsala, distrutta da un autocarro "pirata" l'edicola votiva di contrada Berbaro

12/01/2020 21:26:00

Distruggono un'edicola votiva in contrada Berbaro e fuggono via. Venerdì scorso, intorno alle 19, un autocarro "pirata" con una manovra maldestra ha totalmente distrutto la piccola edicola votiva che da molti anni, curata dai fedeli a proprie spese, si trova in contrada Berbaro, lungo la via vecchia Mazara.

Chi era alla guida dell’autocarro si è frettolosamente allontanato facendo perdere le proprie tracce. Di tanto in tanto, con sottoscrizioni, i vicini hanno manutenzionato l’edicola, ma adesso i danni sono ingenti e non sanno più come fare.