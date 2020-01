Trapani, continua il bel tempo. Le previsioni meteo

13/01/2020 06:30:00

Continua la scia di bel tempo in provincia di Trapani. La settimana inizia con il sole, salvo qualche nuvola innocua durante la giornata di oggi. Domani ancora cieli sereni e temperature massime intorno ai 15 gradi. Ecco il dettaglio delle previsioni meteo.

lunedì, 13 gennaio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

martedì, 14 gennaio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.