"Istituto di Istruzione Superiore Calvino - Amico" per dare forma al futuro dei giovani!

13/01/2020 08:00:00

L’Istituto di Istruzione Superiore “S. Calvino - G.B. Amico” di Trapani rappresenta una scuola di alto profilo didattico-formativo in grado di fornire sviluppo sostenibile al territorio. Se è vero, infatti, che i giovani oggi devono fare i conti con le incertezze e i timori propri di una società complessa e “liquida” allo stesso tempo, da noi il futuro prende forma.

Con i suoi tre istituti - Istituto Tecnico Economico “Calvino”, Istituto Tecnico Tecnologico “Amico” e Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Monteleone” - la nostra scuola valorizza la cultura dei mestieri, delle professioni e del lavoro tecnico, quali risorse indispensabili del tessuto sociale, culturale ed economico in cui opera, agganciando la filiera produttiva a quella formativa, anche grazie ai tanti progetti di collaborazione con aziende, ordini professionali, altri enti pubblici e privati.

Fiore all’occhiello di questa collaborazione sono i percorsi di Apprendistato di I livello che la scuola ha attivato già dallo scorso anno scolastico e che rappresentano un'importante opportunità per i giovani del territorio. Grazie all’Apprendistato, infatti, 6 nostri studenti (3 studenti dell’IPSIA e 3 studenti dell’indirizzo Grafica e comunicazione dell’istituto tecnico Tecnologico) hanno già sottoscritto un contratto di lavoro con aziende del territorio che li colloca nella posizione di lavoratori/studenti, per concludere il percorso scolastico in modo competente e sviluppare un futuro lavorativo efficace e di successo.

E’ un dato ormai noto che la disoccupazione giovanile ha raggiunto oggi livelli senza precedenti, ma è anche vero che le imprese fanno fatica a reperire sul mercato del lavoro figure professionali con un elevato profilo specializzato. Oggi l’Istruzione tecnica e professionale non è più quell’istruzione residuale che, in passato, ha dovuto cedere il passo ad altri canali formativi. Oggi, ancor più che in passato, la realtà produttiva del nostro Paese ha bisogno di cultura tecnica e professionale di alto livello che contribuisca a rilanciare competitività nella società della conoscenza.

Il “Calvino-Amico”, pur essendo una scuola fortemente radicata nella tradizione socio-culturale del territorio, si pregia oggi di rappresentare un punto di forza del contesto, anche di quello proiettato nel villaggio globale. Con i suoi nuovi laboratori didattici, la sua tecnologia didattica all’avanguardia e in perenne aggiornamento, con i suoi progetti “internazionali” e “internazionalizzanti”, il nostro istituto fa del locale una risorsa da valorizzare, integrare e arricchire con le migliori pratiche del know how internazionale, divenendo una delle espressioni concrete del modello globale, teorizzato dal sociologo Zygmunt Bauman, per adeguare le spinte della globalizzazione alle realtà locali e viceversa.

L’uso consapevole e organizzato delle nuove tecnologie, l’attenzione alle metodologie didattiche laboratoriali, la centralità dello studente, fanno, infatti, della nostra scuola una comunità educante, articolata ed eterogenea per competenze e professionalità, che opera a partire dei bisogni locali, ma con l’obiettivo di inserire il patrimonio umano, sociale ed economico del territorio nel “villaggio globale”.

Scegliere la scuola superiore alla quale iscriversi, oggi più che mai, è fondamentale per costruire un futuro di successo personale e professionale. Ecco perché è importante scegliere con consapevolezza e raccogliere tutte le informazioni sulle opportunità formative del territorio. Avere tutte le informazioni necessarie è condizione irrinunciabile per una scelta consapevole. L’IIS “S. Calvino-G.B. Amico” è pronto a offrire agli studenti delle classi III delle scuole medie di I grado del territorio e ai loro genitori tutte le informazioni sulla propria offerta formativa.

Il 25 gennaio, dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00, sarà possibile visitare le sedi dei nostri tre istituti per entrare a contatto con i docenti, i laboratori e le varie attività formative.

Vi aspettiamo in:

- via San Michele, 2 per l’ITE “S. Calvino”

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing con ulteriori due articolazioni in “Sistemi informativi aziendali” e “Relazioni internazionali e marketing”

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing con specializzazione in Management dello Sport.

- via Salemi, 49 per l’ITT “G.B. Amico”

Indirizzo Grafica e Comunicazione

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio

- via Socrate, 23 per l’IPSIA “C. Monteleone”

Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, con due opzioni: “Manutenzione dei mezzi di trasporto” e “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”

Indirizzo Produzioni industriali e artigianali opzione Produzioni tessili e sartoriali

Per ulteriori informazioni, è possibile collegarsi al sito web istituzionale, raggiungibile all’indirizzo www.iscalvinoamico.edu.it, o chiamare il seguente numero telefonico 0923 21016.