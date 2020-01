Dott. Antonio Marino: odontoiatra specializzato in "Impianti a carico Immediato"

15/01/2020 09:35:00

Per la salute, l'igiene, la cura e la bellezza dei tuoi denti, il Dott. Antonio Marino è uno specialista in odontoiatria e protesi dentaria, operante a Marsala in provincia di Trapani. Il Dott. Antonio Marino, forte della sua competenza in ambito odontoiatrico e chirurgico ha realizzato uno studio medico per prevenire e curare le principali patologie dentarie, specializzandosi in Impianti a carico Immediato (tra i pochi in provincia): una tecnica chirurgica che ha lo scopo di ripristinare le funzionalità dentarie nei pazienti affetti da edentulismo totale o parziale in 24/48 ore.

Il Dott. Antonio Marino è anche specializzato nell'installazione di impianti dentali per garantire al paziente ottimi risultati sia in termini funzionali che estetici.

Presso il suo studio medico a Marsala, è possibile richiedere diverse tipologie di prestazioni, in base al tipo di patologia riscontrata o secondo le specifiche indicazioni dell’odontoiatra:

- parodontologia

- sbiancamento denti

- pulizia dei denti

- implantologia

- ortodonzia, invisibile, miofunzionale e fissa

- chirurgia oro dentale

- protesi dentarie

- endodonzia

Inoltre, il Dott. Marino Antonio, è uno stimato pedodontista, avendo acquisito negli anni una competenza specifica per il trattamento delle patologia anche nei bambini più piccoli. L’odontoiatra ha un approccio rassicurante e comprensivo per non allarmare o spaventare i piccoli pazienti e procedere al controllo del cavo orale con serenità e senza provocare particolari ansie. La visita odontoiatrica per i bambini si svolge in un ambiente colorato e confortevole e si impiegano diverse tecniche per tranquillizzare o divertire il piccolo paziente. Nell'ambito dell’odontoiatria pediatrica, presso lo studio medico a Marsala, si eseguono diagnosi e terapie della dentatura decidua e inoltre si individuano (se presenti) problemi di natura scheletrica o funzionale. E' possibile anche correggere la masticazione, per prevenire l’insorgenza di specifiche patologie.

Il medico odontoiatra si avvale, inoltre, della collaborazione di professionisti competenti e qualificati che lo assistono durante i suoi interventi e preparano il paziente prima di ogni visita medica. Lo studio è ampio e confortevole e rispetta tutti i requisiti di igiene e sicurezza prescritti dalla legge, pertanto, tutte le prestazioni sopraindicate vengono eseguite in un ambiente sterile e con strumenti all'avanguardia, dopo aver eseguito una visita approfondita per determinare l’entità del problema dentale.

Infine, presso lo studio dentistico si organizzano seminari e incontri per promuovere la prevenzione dentale e per insegnare la corretta igiene orale.

