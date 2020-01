Marsala "bella fitusa", che vergogna il degrado nei giardini di piazza Caprera

19/01/2020 13:32:00

Per Marsala "bella fitusa" ci occupiamo ancora una volta del giardino pubblico di piazza Caprera, probabilmente, uno dei luoghi pubblici più abbandonati della città. Più di una volta abbiamo ricevuto le segnalazioni di diversi cittadini per la presenza di siringhe gettate lì da tossicodipendenti.

Nonostante ci sia la scuola "Pestalozzi" e quindi la quotidiana presenza di tanti bambini e genitori, continua a trovarsi in uno stato di totale abbandono e degrado. E' una terra di nessuno e lo dimostrano le foto che potete vedere, qui nella fotogallery, che ci ha inviato il nostro lettore Davide.

Dai rifiuti alle panchine divelte, dai rami degli alberi alle erbacce un po’ ovunque, dalle cassette di plastica accatastate agli ombrelloni. Tra l’altro, all’interno di un recinto, dove c’è una cabina elettrica, si trovano due zaini nuovi abbandonati. Cosa ci sia all’interno non si sa, ma da tempo si trovano lì, lasciati da qualcuno, non si sa per quale motivo.

L'inciviltà di chi abbandona lì i rifiuti c'è tutta, ma non si capisce per quale motivo non si vede mai nessuno in questo giardino pronto a pulire e ridare un minimo di decoro visto che si trova nei pressi di una scuola.

Per le vostre segnalazioni vi ricordiamo di scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviare le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.