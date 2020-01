Marsala 2020, Salvatore Ombra: "Non mi candido a Sindaco della cittÃ "

28/01/2020 07:30:00

Marsala 2020 perde uno dei candidati di punta. Salvatore Ombra, infatti, non parteciperà alla corsa per diventare primo cittadino. Il presidente dell'Airgest, colpito da pochi giorni dal grave lutto della morte del padre, ha riunito i suoi più stretti collaboratori per annunciare che si dedicherà soltanto all'aeroporto di Trapani Birgi, al cui sviluppo vuole dedicare tutte le sue energie.

Ombra ha annunciato il suo ritiro con un post sulla sua pagina Facebook.

A fare pressioni a Salvatore Ombra erano stati vasti settore del mondo dell'impresa e delle professioni di Marsala, e lo stesso Ombra non aveva negato la sua disponibilità a candidarsi, tanto che era previsto anche un confronto con il presidente della Regione Musumeci, perchè Ombra era intenzionato comunque a continuare la sua esperienza alla guida dell'aeroporto di Trapani.

"Il mio è un chiaro e definitivo passo indietro colmo di aspettative e auguri nei confronti di chi assumerà la carica di Sindaco, ma altrettanto colmo di gratitudine nei confronti di chi ha riposto in me fiducia e speranza - dichiara Ombra -.Sento e ho il dovere di contribuire allo sviluppo economico di questa provincia e resterò al fianco del prossimo primo cittadino - chiunque esso sarà - per un supporto costante, propulsivo e costruttivo per il bene della città".