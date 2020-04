Dopo il bel tempo arrivano le nuvole (e pioggia) in Sicilia. Le previsioni meteo

14/04/2020 04:25:00

Dopo giorni di sole, che purtroppo non ci siamo goduti appieno a causa della quarantena da Coronavirus, tornano le nuvole in buona parte della Sicilia. Oggi, marted', condizioni metereologiche in peggioramento soprattutto nell'area centro-orientale dell'isola. Sole con qualche nuvola invece in Sicilia Occidentale. Ecco le previsioni per oggi e domani.

MARTEDÌ: una rapida perturbazione, seguita dall'afflusso di correnti più fredde dal Nord Europa, raggiunge l'Adriatico, determinando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle nostre regioni meridionali; da segnalare, in particolare, qualche pioggia sin dal mattino in Campania, in estensione verso l'alta Calabria nella seconda parte del dì. In Sicilia nuvolosità alta e stratiforme in transito tra la notte e l'alba, ma con fenomeni scarsi o del tutto assenti; prosieguo di giornata contraddistinto dall'alternanza tra modesti annuvolamenti, più insistenti sulle province tirreniche, e ampi sprazzi soleggiati. Temperature in decisa diminuzione a partire dal pomeriggio-sera, specie sulle regioni peninsulari. Venti ancora meridionali al mattino, tendenti a ruotare e a rinforzarsi dai quadranti settentrionali (N-NNE) al transito del fronte freddo. Mari da poco mossi a mossi.

MERCOLEDÌ: la perturbazione giunta martedì lascia spazio ad una nuova rimonta anticiclonica, foriera di un rapido e deciso miglioramento del tempo su Campania e Calabria. Umide correnti nordoccidentali rinnovano, altresì, condizioni di generale variabilità in Sicilia, più accentuate al mattino lungo la fascia tirrenica e, nel corso del pomeriggio, nelle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi, specie tra Etna e Iblei. Temperature in generale diminuzione, più marcata nei valori minimi. Venti ancora moderati o tesi di Tramontala e Grecale, fino a forti a largo della costa ionica calabrese. Mari: basso Tirreno poco mosso dirimpetto i litorali campani, mosso a largo; Canale di Sicilia mosso; Ionio molto mosso.