Cosa cambia da lunedì 4 Maggio per chi arriva in Sicilia

01/05/2020 15:39:00

Per chi arriva in Sicilia, dalla settimana prossima, quella che comincia il 4 Maggio, cosa cambia in base alla nuova ordinanza del Presidente Musumeci?

Innanzitutto, i collegamenti non riprenderanno presto, quindi sarà sempre un po' costoso e complicato arrivare in Sicilia. Per chi è intenzionato a tornare, deve attenersi ad alcune regole. Deve registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;

Inoltre deve permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione.



I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio.

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.