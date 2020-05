E' morta la signora che stamattina ha avuto un malore al mercatino a Marsala 

26/05/2020 21:32:00

E' morta la signora che stamattina ha avuto un malore al mercatino di Marsala, vicino lo Stadio. Si chiamava R.M., nubile, aveva 52 anni.

Come abbiamo raccontato su Tp24, questa mattina il primo giorno di riapertura del mercatino dopo l'emergenza Covid-19 è stato caratterizzato da un curioso episodio, perché una signora ha avuto un malore. Come si vede nella foto, è stata subito soccorsa dai volontari presenti sul posto, ed è stata portata in ospedale. Lì è stata dimessa. Ma a casa, nel quartiere di Sappusi, qualche ora dopo, è deceduta.

Una notizia che rende triste una giornata che poteva essere lieta per gli operatori del "mercatino" settimanale del martedì, e per i tanti marsalesi che lo frequentano.