Droga e soldi falsi in casa. Arrestato un ragazzo a Valderice

02/06/2020 10:52:00

Droga e soldi falsi in casa. A Valderice i carabinieri hanno arrestato Aurelio La Commare, 21enne trapanese. Quando è scattato il blitz in casa del giovane sono stati trovati oltre 1,2 kg di marijuana divisa in 427 dosi pronte da vendere. In più denaro contate per oltre 1700 euro e altre 26 banconote da 20 euro false. Ecco i dettagli nella nota dei Carabinieri.

Nella giornata di venerdì 29 maggio 2020, i Carabinieri della Stazione di Valderice, a seguito di mirata attività info-investigativa finalizzata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto LA COMMARE Aurelio, trapanese, cl 99. Nello specifico, le perquisizioni effettuate, sia personale che domiciliare, hanno consentito il rinvenimento di complessivi 1281 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in 427 dosi, 10 grammi della stessa sostanza non ancora confezionata, la somma contante di 1.740,00 euro, da ritenersi verosimilmente profitto dell’attività illecita, 2 bilancini di precisione e 3 grinder.

Le dosi di stupefacente, già pronte per essere immesse nel mercato, erano custodite all’interno di un forno in muratura la cui bocca era chiusa con un coperchio in ferro collocato all’esterno dell’abitazione, precisamente nel cortile di pertinenza recintato, dove si trovavano slegati due cani adulti di razza pitbull.

I militari operanti hanno, altresì, rinvenuto ulteriori 26 banconote da € 20,00, risultate essere false, abilmente nascoste all’interno dell’abitazione. Per tale motivo, i militari dell’Arma hanno proceduto anche a deferire in stato di libertà il giovane per il reato di spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Nel corso delle operazioni, un giovane trapanese, cl.95, gravato da precedenti di polizia, che si trovava in casa con l’arrestato al momento del controllo, è stato segnalato per l’illecito amministrativo di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, poiché trovato in possesso 1,53 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Tutto lo stupefacente insieme alla banconote vere e false, è stato sottoposto a sequestro penale.

L’arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

Nel corso del giudizio direttissimo, che si è svolto nella mattinata di ieri, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri e, contestualmente, ha sottoposto La Commare alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Valderice.