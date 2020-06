Favignana, quote tonno insufficienti. Salta anche quest'anno la mattanza

06/06/2020 21:30:00

Sono solo 33 tonnellate le quote tonno assegnate alla tonnara di Favignana dal ministero dell'Agricoltura.

Ancora un nulla di fatto, sono ancora minime e non consentono di mettere in moto l'investimento per far partire la mattanza. Anche quest'anno dunque c'è il rinvio, come lo scorso anno quando furono 14 tonnellate. Il ministero ha ripartito le quote lo scorso 8 maggio.

Il sindaco delle Egadi Giuseppe Pagoto esprime tutta la sua delusione: “C’è stato un incremento della quota tonno assegnata, ma ancora non sufficiente a rendere l’investimento sostenibile da un punto di vista finanziario”.

Per il sindaco Pagoto c'è qualcosa che non torna. "Il decreto è stato pubblicato quando non si sarebbe più riusciti a calare le reti in mare e forse, volutamente, per agevolare chi era già pronto”.

Secondo Pagoto ancora una volta a beneficiare di questa scelta del ministero è la Sardegna e le sue tonnare. In cinque Cala Vinagra, Carloforte, Isola Piana, Capo Altano, Porto Paglia, si dividono un'appetitosa torta, da 393 tonnellate, stabilita dal ministero.