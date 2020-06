Marsala, il fitness al parco del lungomare dopo l'emergenza Covid-19

08/06/2020 16:02:00

Un allenamento outdoor per la Palestra Mjr Studios di Massimo Rocchetti.

L'istruttrice Marianna Giacalone ha portato i suoi allievi fuori dalla palestra per il primo evento fitness a Marsala, dopo il periodo post covid, che si è svolto sabato pomeriggio presso il "Parcobaleno" del lungomare.

L'evento ha riscontrato grande successo e tante richieste affinché venga ripetuto, con la speranza di portare un po' di luce e ripresa per il mondo del fitness, in particolare per Palestra Mjr Studios di via Turati a Marsala.