Arriva l’estate al Lido Monnalisa di Tre Fontane. Cercasi personale

11/06/2020 10:11:00

E’ arrivata la tanto attesa bella stagione, dopo molte incertezze dettate dalla paura, dalla responsabilità ma dalla voglia di ripartire dopo il lockdown, è giunto il momento di godere del nostro meraviglioso territorio.

I nostri occhi adesso sono rivolti al nostro spettacolare mare, e proprio ad uno sguardo da questo vi aspetta il lido Monnalisa Beach, sul lungomare di Tre Fontane, uno dei pochi sulla costa che ha deciso di ripartire. E’ semplice trascorrere una giornata all’insegna dell’estate, dalla possibilità di prenotare un ombrellone al pranzo direttamente in battigia. Inoltre l’accesso alla struttura è garantito anche ai disabili.

L’abbiamo sognato questo mare nel periodo buio appena trascorso, e l’organizzazione della struttura balneare è pronta a soddisfare le nostre esigenze, sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento per farci ricominciare con responsabilità in vista di un’estate piena di colori. La struttura, aperta dallo scorso 22 maggio, ha avviato anche le assunzioni di nuovo personale, si cercano camerieri ed un aiuto cuoco. Chi fosse interessato può inviare il CV per email lavoro@lidomonnalisa.it.

Scopri le offerte del Monnalisa Beach:

– su Facebook

– oppure al 3773860499 (anche WhatsApp)