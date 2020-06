A Marsala un bando per chi vuole aprire centri estivi per i bambini da Luglio a Settembre 

17/06/2020 10:48:00

I bambini sono state le vittime invisibili del coronavirus. Chiusa a casa, senza scuola, senza asilo, senza modo di incontrarsi e giocare. Ora, piano piano, stanno riprendendo la loro vita. Ma a Marsala ancora non c'è organizzato nulla per loro. Per fortuna il Comune corre ai ripari e promuove dei campus estivi per bambini da Luglio a Settembre. Ci sono dei finanziamenti previsti dal governo. Quindi le parrocchie, le associazioni, i circoli, che vogliono organizzare dei campus estivi, devono in fretta inviare la domanda al Comune di Marsala.

Per concorrere all'organizzazione dei Centri Estivi, gli interessati - cui sarà erogato il contributo che lo Stato assegnerà tramite i Comuni - possono presentare istanza entro il prossimo 24 Giugno, secondo quanto indicato nell'apposito Avviso online sul sito istituzionale all'indirizzo http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30176. Qui è pure pubblicato il modello di domanda in cui va illustrato il progetto educativo che si intende realizzare.

Il ritorno in 'società' dei più piccoli passa attraverso le stringenti regole anti Covid contenute nelle linee guida del Dipartimento per le Politiche per la Famiglia e nelle linee guida regionali. Dal controllo della temperatura (spesso anche a chi accompagna il bimbo), alla pulizia frequente degli spazi, all’uso della mascherina nelle situazioni in cui non si può mantenere la distanza.