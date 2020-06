Mangia sano con i percorsi alimentari della Dott.ssa Federica Tarantino

19/06/2020 09:50:00

La dottoressa Federica Tarantino, laureata nel novembre 2019 presso l’università degli studi dell’Aquila nel corso di Laurea in Dietistica, laurea triennale delle professioni sanitarie, con una valutazione di 110 e lode è una dietista iscritta all’albo della professione Sanitaria di Dietista, presso l’Ordine TSRM PSTRP di Trapani, ed esperta, quindi, di alimentazione e nutrizione.

Chi è il dietista?

Il dietista è l'operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione sia in caso di buona salute che in caso di malattia.

A quali soggetti si rivolge il dietista?

Il dietista può lavorare da solo come libero professionista o in ospedale; o collaborare con più figure quali: psicologi, psichiatri, endocrinologi, ginecologi etc. Attraverso queste collaborazioni, durante il percorso si valuta la formazione della diagnosi e si definisce il percorso terapeutico più adatto al paziente in cura.

In primis, l’obiettivo principale dei percorsi alimentari della Dott.ssa Tarantino è quello di far acquisire al paziente consapevolezza rispetto a come dovrebbe essere strutturato un regime alimentare salutare e sostenibile nel tempo.

Grazie ad un approccio graduale e proporzionato si cerca, quindi, di educare il paziente affinché la dieta diventi uno stile naturale di vita fatto di piatti gustosi e genuini. Pertanto, è importantissimo curare non solo l’aspetto fisiologico, ma anche e soprattutto quello psicologico: seguire un regime alimentare corretto, difatti, non vuol dire dover sopportare continue privazioni, al contrario bisogna mangiare tutto consapevolmente e nelle giuste quantità.

Di fondamentale importanza è per la Dott.ssa Tarantino instaurare un rapporto di reciproca fiducia, per questo dedica gran parte del tempo ad ascoltare, sostenere e spronare i pazienti, in modo da accompagnarli ai traguardi ed agli obiettivi prefissati.

Per contattare la Dott.ssa Tarantino, riportiamo tutti i suoi recapiti e account social:

- Cellulare: 3801518594

- E.mail: federica.dietista@gmail.com

- Instagram: mangiasanoconfederica

- Facebook: mangiasanoconfederica

- Pinterest: mangiasanoconfederica

- Telegram: mangiasanoconfederica

Inoltre su instagram, facebook e pinterest, oltre ai consueti consigli alimentari, la dietista pubblica ricette semplici, gustose a basso contenuto calorico.