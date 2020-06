Caccia a Messina Denaro, blitz nella notte: due arresti, perquisita casa della madre 

20/06/2020 07:12:00

Altro importante operazione antimafia nella notte in provincia di Trapani per cercare di fare terra bruciata intorno a Matteo Messina Denaro. Un blitz della Polizia ha portato all'arresto di due persone. E' stata perquisita la casa della madre del latitante, ancora una volta, la signora Santangelo, a Castelvetrano.

All’alba di oggi la Squadra mobile di Trapani ha arrestato due persone ritenute vicine al capomafia ricercato da quasi 30 anni. Una decina le perquisizioni eseguite dagli agenti della Squadra mobile, tra cui l’abitazione della famiglia Messina Denaro, a Castelvetrano, dove abita l’anziana madre del boss.

In manette sono finiti Giuseppe Calcagno di 46 anni, di Campobello di Mazara, e Marco Manzo, 55 anni, pregiudicato, anche lui di Campobello di Mazara, indagati per associazione di tipo mafioso ed estorsione.

L’operazione è stata condotta dagli uomini della Squadra Mobile di Trapani diretta dal vicequestore aggiunto Fabrizio Mustaro con l’ausilio degli uomini della Questura, dei Commissariati della provincia e dei Reparti Prevenzione Crimine di Palermo e di Reggio Calabria, con unità cinofile e il Reparto Volo di Palermo. Sono stati impiegati 90 uomini della Polizia di Stato.

Quindici gli indagati a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione, detenzione di armi e favoreggiamento della latitanza del boss mafioso.

Giuseppe Calcagno, 46 anni, è un fedelissimo dell’anziano capomafia di Mazara Vito Gondola, che era stato fermato cinque anni fa: proprio in quell’indagine erano emersi i nomi di Calcagno e di Marco Manzo, arrestato pure lui stanotte. L’inchiesta ha provato a svelare gli altri passaggi della catena di comunicazione del latitante, in un dialogo è emersa la traccia di un biglietto che sarebbe giunto da Messina Denaro. In questa indagine, il boss è indagato per tentata estorsione.

Manzo è uno dei picciotti del clan che nel 2008 incendiò la casa al mare del consigliere comunale Pasquale Calamia. L’esponente del Pd si era permesso di augurarsi, durante un suo intervento in consiglio comunale, l’arresto di Messina Denaro.