A Mazara #10cents, opere d'arte tra gli scaffali

22/06/2020 14:00:00

Il supermercato e l'arte. Due cose che sembrano lontane e invece in un supermercato di Mazara Del Vallo Giuseppina Giordano ha ideato il suo progetto “L’arte è importante come il pane!”. È questo l'obiettivo di #10cents–ART AT THE SUPERMARKET, progetto artistico pensato come un format destinato a espandersi.

L’idea di Giuseppina è partita durante i mesi di chiusura dovuti all'emergenza sanitaria che ha bloccato tutto in termini sociali ed economici, e in particolare l'attività degli artisti.

E' nata così l'idea della Giordano, mettendo su l’edizione zero di #10cents, che si è svolta a fine maggio. Nei supermercati si trovamo opere d’arte tra gli scaffali, le voci di curatori e critici in filo diffusione e c'è anche una cassettina alla fine del percorso per fare una donazione agli artisti.

Il progetto potrebbe sarà replicato in qualsiasi supermercato di Italia e del mondo, e avrà come obiettivo quello di avvicinare arte e quotidianità.