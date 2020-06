Nice d'Isabel: la Sicilia ha i suoi profumi. L'attrice Elisabetta Pellini s'innamora di Salinae

24/06/2020 09:00:00

Grazie all'intraprendenza della giovane imprenditrice Isabel Nizza, è infatti nata Acqua di Erice, un eau de parfum che nelle sue note intense richiama la nostra terra. Con la sua Acqua, Erice, famosa per la sua architettura, la sua collocazione e i suoi convegni scientifici, è adesso anche sinonimo di un profumo di qualità che non ha nulla da invidiare alle "acque" già note nel mondo. Tutto nacque infatti con la celebre Acqua di Colonia, e nel tempo in Italia sono nate altre Acque legate al territorio, come Parma, Elba…

Ma Isabel va anche oltre, fiera come è della sua identità siciliana. "Acqua di Erice - dice - fa parte di una linea siciliana di profumi che firmo giocando sul mio nome, Nice d'Isabel, e che comprende Mothia, Salinae e Mediterraneum che ognuno potrà scegliere in base alla propria personalità. La Sicilia - aggiunge - ha in sé la cultura, i sapori e gli odori del Mediterraneo, è una sintesi di tutti i Paesi che si affacciano in un mare che, non a caso, i romani chiamavano mare nostrum; ho pensato perciò di racchiudere nei miei profumi il carattere che forgia le donne e gli uomini di questa terra".

La giovane imprenditrice, con la sua tenacia, con il suo andare oltre la quotidianità, lancia anche un appello ai giovani siciliani: “non andate via, restate qua e usiamo tutta la nostra intelligenza, tutta la nostra creatività, per promuovere e valorizzare la Sicilia”.

Effettivamente, se si parla di moda, di profumi, nessuno pensa alla Sicilia, ma da ora in poi non sarà più così, e se n'è accorta anche l'attrice Elisabetta Pellini che, venuta in Sicilia per girare "SELFIEMANIA", il suo primo film da regista, ha scoperto SALINAE e se n'è innamorata.