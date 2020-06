Degustazione gratuita 28-29/giu da Choco Gelato del nuovo gusto con Unico di Cantine Birgi

27/06/2020 09:00:00

Quando un vino da dessert, color rosso rubino intenso, dal profumo di bacca rossa armonizzato di spezie, ottimo con dolci di diverso genere e perfetto con cioccolato fondente, si sposa con un gelato genuino, realizzato con prodotti selezionati e materie prime di qualità, allora non può che nascere un prodotto d'eccellenza.

Choco Gelato in collaborazione con Cantine Birgi, ha realizzato un gelato dal gusto #UNICO.

La gelateria di Trapani "Choco Gelato", nasce dalla passione di Vincenzo Culcasi verso il cioccolato, ed è sempre alla ricerca di innovazioni.

Pertanto, in occasione del suo primo anniversario e grazie alla collaborazione con Cantine Birgi di Marsala che ha selezionato un vino del territorio chiamato "Unico", un nero d'avola 100% DOC, ha deciso di dedicare due giorni (28 - 29 giugno) a partire dalle ore 16:00, alla degustazione gratuita del nuovo gusto.

Choco Gelato si trova in via Conte Agostino Pepoli, 12 - Trapani - info: 380 7953665. Seguici anche su Facebook

Cantine Birgi si trova in contrada Birgi Nivaloro, 158 - Marsala - info: 0923 966933 - www.cantinebirgi.it