A Marsala apre "Swiss Beauty": centro estetico e di formazione accreditato

02/07/2020 09:00:00

Per la tua bellezza, cura del corpo e trattamenti viso, prenota subito un appuntamento presso il nuovo Centro Estetico Swiss Beauty a Marsala ed approfitta del 10% di sconto sul "primo trattamento" (promo valida fino al 30 settembre).

Qui troverete un team di professioniste con anni di esperienza e un ambiente accogliente dove farvi coccolare ed effettuare "trattamenti estetici senza bisturi".

Questo metodo innovativo di ringiovanimento della pelle sostituisce la chirurgia e il laser per trattare la perdita di tono dei tessuti cutanei, specialmente nelle zone del viso più soggette al rilassamento come: palpebre, collo e linee di espressione intorno alla bocca. Inoltre, risulta una tecnica efficace per trattare anche iperpigmentazione, cheratosi, cicatrici da acne ed altre irregolarità cutanee.

Swiss Beauty offre alle clienti i seguenti servizi:

- manicure e ricostruzione unghie

- pedicure estetico e curativo

- permanent make up

- extension e laminazione ciglia

- tinta ciglia e sopracciglia

- make up (trucco da giorno/sera e da sposa)

- fibroblast lifting viso e collo

- filler labbra (senza aghi)

- depilazione (ceretta)

- pacchetti beauty sposa

Inoltre, Swiss Beauty è anche un centro di formazione accreditato con idonea licenza, per offrire corsi di formazione professionali, affiancato ad un'azienda tedesca per il rilascio dei certificati di frequenza. Si organizzano, pertanto, corsi per principianti e seminari da 1 a 3 giorni.

Corsi:

- ricostruzione unghie gel

- allungamento ciglia

- laminazione ciglia

Swiss Beauty si trova a Marsala, in Piazza Francesco Sutera 1 (Piazza del Collegio dei Gesuiti) all'angolo di via San Michele.

Per info e prenotazioni 329 333 52 91 (anche su Facebook)