Torta "light" alle ciliegie della Dott.ssa Federica Tarantino. Solo 130 kcal a porzione

02/07/2020 19:15:00

La Dott.ssa Federica Tarantino, propone una torta con le ciliegie, ottima da inzuppare nel latte, con sole 130 kcal a porzione. L'equivalente di 30 grammi di pane con marmellata! Una fetta a colazione, il miglior modo per iniziare la giornata con il piede giusto!

Questa torta è a basso indice glicemico grazie alla presenza della farina integrale, che essendo ricca di fibre, riesce a rallentare l'assorbimento degli zuccheri provenienti delle ciliegie (ma anche le ciliegie hanno le fibre), inoltre è SENZA ZUCCHERO.

Ingredienti per uno stampo da 24 cm:

- Albume 200 ml

- Farina integrale 200g

- Yogurt magro bianco o alle ciliegie 1 vasetto da 125g

- Ciliegie denocciolate 300g

- Stevia 40g o 5 cucchiai di zucchero

- Olio di cocco o di semi 40g

- Bustina di lievito da 16g

- Scorza di limone q.b

Procedimento:

Dopo aver montato gli albumi, unite la farina setacciata e il lievito. Amalgamate per bene con la frusta. Aggiungete lo yogurt, la Stevia, l'olio e la scorza di limone. Dopo, mettete le ciliegie tagliate senza il nocciolo. Potete in caso una parte frullarle e aggiungerle all'impasto (in quel caso diminuite la dose di yogurt per non farla venire troppo liquida). Mettete l'impasto in uno stampo ricoperto da carta forno ed infornate per 30 minuti a forno preriscaldato ventilato. Fate raffreddare un pochino.

Ricetta di: Dott.ssa Federica Tarantino, dietista

Email: federica.dietista@gmail.com

Telegram: mangiasanoconfederica

Instagram: mangiasanoconfederica

Facebook: mangiasanoconfederica

Pinterest: mangiasanoconfederica