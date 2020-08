Trapani, nuovo guasto alla condotta idrica di via Libica e divieto di balneazione per lo scarico in mare

09/08/2020 16:54:00

Nuova rottura lungo la condotta di via Libica a Trapani. "Ieri notte, a seguito di una segnalazione di un cittadino - dice il sindaco Tranchida - abbiamo appreso dell'ennesima perdita di liquami a carico della condotta che porta gli stessi dalla stazione di via Marsala all'impianto di depurazione. Siamo intervenuti, spegnendo le pompe di rilancio al fine di scongiurare l'allagamento di via Capitano Sieli e di la via Marsala".

Questa mattina, è stata eseguita una ispezione dai tecnici dell'ufficio comunale, che hanno già individuato la ditta a cui affidare i lavori. La stessa prontamente intervenuta ha delimitato l'area di cantiere che sarà oggetto dei lavori a partire da domani mattina.

Il sindaco ha emesso un'ordinanza che ha interdetto la balneazione sul lungomare Dante Alighieri perché sono scattate le procedure di scarico in mare. I cartelli riportanti le indicazioni contenute nell'ordinanza sono stati già affissi lungo la via Dante Alighieri nei pressi del pennello di scarico a mare. La zona è presidiata da una squadra di volontari che informa i cittadini sul divieto di balneazione.

"L'ennesimo guasto - afferma Tranchida - ci porta sempre più a riaffermare la bontà della decisa azione diretta - atteso la melina regionale e nazionale - con oneri a carico del comune per mettere un punto definitivo alla pluridecennale emergenza, realizzando ad est del sito una nuova ma sicura condotta".