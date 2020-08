Sicilia, bambina rischia di soffocare: salvata dai vigili urbani

10/08/2020 08:20:00

Una bambina che rischiava di soffocare è stata salvata in extremis grazie all'intervento dei vigili urbani.

Accade a Palermo.

Ieri pomeriggio, una pattuglia che girava per le strade di Palermo, è stata fermata da alcune persone in Via Ammiraglio Persano, le quali, con fare concitato, dichiaravano la presenza di una bambina di sei mesi con un principio di soffocamento.

Una volta arrivati all’interno dell’appartamento in cui stava per verificarsi la tragedia i vigili, notando lo stato cianotico della piccola, l’hanno immediatamente presa e trasportata di corsa, a sirene spiegate, presso il pronto soccorso dell’ospedale Cervello dove i medici hanno provveduto alla rianimazione.

A quanto riportano i media locali, da qualche giorno la piccola aveva la febbre. Era anche stata sottoposta a tampone per verificarne la positività al Covid-19, ma era risultata negativa al coronavirus. Giunta al pronto soccorso, la piccola è stata stabilizzata. Una volta che le condizioni di salute sono risultate abbastanza buone, la bambina è stata trasferita nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell'ospedale Di Cristina – Benfratelli e le sue condizioni sarebbero ora discrete. Il primo cittadino di Palermo, Leoluca Oralando, e il vicensindaco, Fabio Giambrone, si sono complimentati con i vigili urbani per il loro pronto intervento: "Questo intervento dimostra ancora una volta come la polizia municipale sia un Corpo vicino ai cittadini e pronto a rispondere in ogni momento a tutte le esigenze". Anche il comandante Vincenzo Messina ha commentato la vicenda, sottolineando come "in ogni momento gli agenti della polizia municipale dimostrano il proprio attaccamento al lavoro ed alla città, sempre con grande.