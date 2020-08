San Vito Lo Capo, minaccia la matrigna con un coltello. Arrestato dai carabinieri

11/08/2020 16:21:00

In preda ai fumi dell'alcol o per effetto di sostanze stupefacenti, un uomo di 35 anni di origini uruguaiane ieri si è presentato presso un albergo di San Vito Lo Capo e ha minacciato con un coltello da cucina la titolare, nonché compagna del padre, morto di recente.

Sono dovuti intervenire i militari dell'Arma che hanno bloccato l'uomo prima che facesse del male alla donna e alle altre persone presenti nella struttura. All'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare è stata trovata anche una dose di marijuana.

La donna, visibilmente scossa a seguito dell’accaduto, ha raccontato che l’arrestato si era già reso protagonista di numerosi episodi di gravi minacce e comportamenti aggressivi nei suoi confronti, divenuti sempre più frequenti a seguito della morte del padre adottivo nonché compagno di lei.

La vittima per paura di essere aggredita aveva lasciato l’abitazione che condivideva con il giovane a San Vito, trasferendosi nell’albergo da lei gestito, nella speranza di evitare ulteriori aggressioni da parte sua. L’uomo è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria di Trapani.