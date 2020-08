Marsala, terminati i lavori di ripristino dell'asfalto nelle vie Tunisi e Vita

12/08/2020 21:00:00

Ultimato il ripristino del manto stradale in altre strade di Marsala interessate alla posa di nuova rete fognaria. Si tratta delle vie Tunisi e Vita, anch'esse “figlie” dello stop ai cantieri a causa dell'emergenza covid.

“Al completamento si aggiunge anche che è stata soddisfatta la nostra richiesta di asfaltare l'intera larghezza della carreggiata - sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo - tenuto conto che il progetto ne prevedeva solo 2 metri e mezzo. Un risultato raggiunto per molte delle strade interessate alla nuova rete fognaria”.

Lavori in corso anche nelle vie Trapani e Mazara. In entrambe le strade di accesso alla città, molti tratti d'asfalto hanno presentato problemi di avvallamenti e sicurezza, prontamente contestati dall'Amministrazione comunale. Pertanto, l'Impresa stessa sta ora intervenendo - a proprie spese - laddove è necessario. Il rifacimento del manto stradale proseguirà anche nelle altre zone interessate ai lavori per la realizzazione delle fognature.

Il CONSIGLIO COMUNALE MARSALA APPROVATO REGOLAMENTO CUBATURE E VOLUMETRIE - Il Consiglio comunale di Marsala - 20 i presenti all'appello - ha approvato il "Regolamento per la cessione di cubatura e per il trasferimento delle volumetrie. LR n. 16/2016". La delibera proposta dalla Giunta Municipale è stata illustrata dall'assessore Rino Passalacqua; mentre l'arch. Stefano Pipitone si è soffermato sugli emendamenti. Questi, in totale 11, sono stati predisposti dal presidente Enzo Sturiano che ne ha dato lettura in Aula. Si è quindi aperto un dibattito sul contenuto degli emendamenti - tutti con parere tecnico favorevole e che riguardavano gli articoli 3,4,5,6 del Regolamento - cui sono intervenuti i consiglieri A. Di Girolamo, A. Rodriquez, L. Alagna, A. Vinci, F. Coppola, L. Arcara, L. Licari e D. Nuccio. Per chiarimenti, sono ancora intervenuti il presidente Sturiano, l'assessore Passalacqua e l'arch. Pipitone. Concluso il dibattito, si è prima passati alle votazioni dei singoli emendamenti, tutti approvati a maggioranza; quindi è stato esitato favorevolmente il "Regolamento cubatura e volumetrie” così come emendato.

REFERENDUM COSTITUZIONALE - Su richiesta motivata e documentata dagli interessati, l'elettore può esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio. A tal fine, la dichiarazione – su apposito modulo, online sul sito istituzionale all'indirizzo http://www.comune.marsala.tp.it/aree-tematiche/elezioni - dovrà pervenire al Comune entro il prossimo 31 Agosto. Alla richiesta, oltre alla copia del documento di riconoscimento, va allegata anche la certificazione sanitaria rilasciata dal medico ASP.