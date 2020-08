Marsala, rivolta dei migranti nel centro di Via Mazara. Agente di polizia ferito 

12/08/2020 13:08:00

Mentre non si arrestano le reazioni indignate sull'aggressione a sfondo razzista avvenuta nel fine settimana in centro, un altro fronte nella gestione dei migranti a Marsala si apre in Via Mazara. Lì, infatti, all'altezza di Contrada Casabianca, c'è un edificio adibito a centro di accoglienza temporaneo, dove i migranti dovrebbero stare in quarantena. Il condizionale è d'obbligo, dato che decine di loro si sono dati alla fuga in questi giorni, nonostante il presidio delle forze dell'ordine.

La notizia adesso è che al centro c'è stata una rivolta, con un ispettore di polizia che è stato ferito a seguito della colluttazione avvenuta tra gli ospiti del centro e gli agenti che volevano evitare la fuga. Il ferito l'ispettore di polizia Vincenzo Lucchese, in servizio presso il commissariato di Castellammare del Golfo. Non è stato colpito, ma è caduto da un muro che tentava di scavalcare, fratturandosi gravemente la gamba sinistra. Adesso è ricoverato all'ospedale di Trapani.

Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, segue con attenzione la vicenda. I migranti, fino ad ora, hanno avuto fatto il test sierologico, negativo. Ma comunque, tutti, un'ottantina, sono in attesa degli esiti del tampone.