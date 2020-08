 Asp Trapani, sbloccato il pagamento delle indennità relative a dicembre 2019

12/08/2020 22:00:00

Saranno corrisposte a settembre le somme relative alle indennità maturate a dicembre 2019 dal personale del comparto.

Lo comunica, con una nota, la direzione strategica aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani: ”Le somme sono state poste in pagamento – si legge nella nota - e trovano capienza nel fondo ex art.80 del CCNL 'Fondo condizioni di lavoro e incarichi'. A questo proposito – puntualizza la nota – l'Amministrazione ha già avviato un percorso di sensibilizzazione di tutti i Centri di responsabilità aziendali sul corretto uso delle risorse provvedendo, con diverse disposizioni emanate già ad ottobre 2019, ad assegnare formalmente un budget destinato al trattamento accessorio di tutto il personale”.

La nota sottolinea, inoltre, che “Il richiamato art. 80 del vigente CCNL (al comma 4 nonché il successivo art. 81 al comma 6), consente espressamente, quale materia della contrattazione integrativa aziendale, il trasferimento di risorse dal 'Fondo premialità e fasce' al 'Fondo condizioni di lavoro ed incarichi', assodando il principio di permeabilità tra i Fondi dello stesso comparto quale possibile e dunque legittimo rimedio da utilizzare per tali evenienze”.

“Definire le condizioni per procedere al regolare pagamento degli emolumenti dovuti è uno dei punti prioritari di questa direzione aziendale – conclude la nota – nel pieno rispetto dei criteri previsti in materia di compensi e trattamento economico per le varie categorie professionali”.