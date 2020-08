Ferragosto 2020: le spiagge deserte, tutti gli appelli e le ordinanze nei Comuni trapanesi

15/08/2020 06:00:00

E' un Ferragosto anomalo quello 2020, profondamente mutato rispetto agli altri anni a causa del Coronavirus e delle restrizioni che impediscono assembramenti, feste in discoteca, balli in spiaggia, oltre che i già vietati falò.

Lo dimostrano le foto che vi proponiamo, in copertina e nella gallery fotografica e qui sotto, che hanno immortalato le spiagge di Marsala, questa notte, totalmente vuote e lo stesso le strade nei pressi dei lidi. Per il contenimento del contagio del Coronavirus gli Enti pubblici, la Regione, i Comuni, le Asp, raccomandano ai cittadini di rispettare le norme. Ma vediamo cosa è previsto, quali sono i suggerimenti, e gli appelli, le ordinanze, sia a livello regionale che a livello locale.

ORDINANZA MUSUMECI - In base ai nuovi crescenti contagi nell'Isola il presidente della Regione, Nello Musumeci, è corso subito ai ripari inserendo, tra gli articoli della nuova ordinanza firmata lunedì 10 agosto, anche l'invito "a predisporre controlli nell’ambito delle rispettive competenze" comportando "il massimo delle sanzioni amministrative" per chi trasgredisce le misure di contenimento. In particolare, per le serate di Ferragosto, per agevolare l’organizzazione di controlli adeguati da parte delle autorità di pubblica sicurezza competenti, il governatore ha disposto l’obbligo di comunicazione entro le 48 ore antecedenti all’evento per gli esercenti delle attività destinate al ballo e con afflusso di pubblico numeroso.

L'ASP DI TRAPANI ATTIVA I CONTROLLI NEL TERRITORIO - Anche l'Azienda Sanitaria Provinciale Trapanese, impegnata giornalmente sin dall'inizio della pandemia da Covid-19, nel contrasto ai contagi, con le verifiche, i tamponi e i test sierologici, ha deciso di mettere in campo per queste giornate di Ferragosto una task force per poter garantire i controlli su tutto il territorio provinciale.

Anci Sicilia, l'appello di Leoluca Orlando - “Per Ferragosto sollecitiamo i tanti vacanzieri, che affolleranno, come da tradizione, le nostre località balneari, a limitare gli assembramenti, soprattutto nei luoghi della movida e nelle spiagge libere”. Ha dichiarato Leoluca Orlando,

presidente di ANCI Sicilia. “Le forze dell’ordine e delle Polizie municipali insieme con altre istituzioni e con le associazioni di volontariato – continua Orlando -sono fortemente mobilitate con l’impegno dei Sindaci ed il coordinamento dei Prefetti in riunioni di lavoro appositamente convocate territorio per territorio. Facciamo appello al senso di responsabilità ed al rispetto per la salute e la vita di tutti da parte di operatori economici e di cittadini per non vanificare gli sforzi, i disagi subiti e la ripresa delle attività”.

TRAPANI - Rimangono aperte le spiagge del comune di Trapani, tanto a piazza Vittorio che a Marausa, grazie anche alla preventiva pianificazione e collocazione di distanziometri interpersonali fisici (paletti e corde elastiche per delimitare gli spazi familiari Etc).

Ordinati in capo all’Arpa Sicilia, in raccordo con le Forze dell’Ordine, a maggior ragione in questa fase di ricrescita dei contagi del virus in Sicilia, i controlli tecnici sulle emissioni musicali che ingenerano assembramenti nei siti della movida oltre che disturbo alla quiete pubblica.

Al pari,rafforzato il divieto di consumo e comunque vendita per asporto di bevande in bottiglia e lattina anche presso i distributori automatici.

Da stasera e fino al giorno 16 agosto e per i venerdì - sabato successivi del corrente mese, verranno istituiti a far ora dalle 22’30 appositi cancelli all’inizio di via Ammiraglio Staiti con l’intento di limitare il traffico veicolare per non aventi diritto e titolo o particolari esigenze di accesso in auto dopo quell’ora.

Titolari di pass in ztl , o fuori dalla ztl: residenti, domiciliati, dimoranti, operatori commerciali e dipendenti, lavoratori, professionisti e prestatori d’opera e servizi, turisti domiciliati in centro storico, familiari di anziani ivi residenti, portatori di handicap, e comunque cittadini titolati di esigenza oggettiva potranno accedere tranquillamente dai cancelli con i propri veicoli.

Per tutti gli altri cittadini che intendono comunque fare una passeggiata al centro, parcheggiando i propri veicoli in piazza Vittorio od a Piazzale Ilio, avranno a disposizione gratuitamente tre nuovi e comodi bus navetta climatizzati per accedere a tutto il perimetro della ZTL e fino al periplo della Marina - Lungomare Dante Alighieri.La misura di contenimento degli accessi veicolari in centro storico in questo periodo ferragostano , ancora condizionato dal virus cv 19 , si rende necessaria onde contenere l’incredibile afflusso di macchine (e conseguenti non controllati assembramenti, bivacchi , con abbandoni di spazzatura Etc) anche nelle zone ovest della città (Lazzaretto) che di ritorno nelle ore serali e notturne hanno bloccato il traffico e financo provocato schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica.

Dunque, una salutare passeggiata a piedi o un comodo e gratuito tour in bus per chiunque, benvenuto, vuole condividere e godere del centro storico della Città, ci aiuterà a vivere particolari giornate ferragostane in maniera meno caotica, più salutare e più sicura.

MARSALA - L'Amministrazione comunale di Marsala richiama l'attenzione dei locali pubblici - sia all'aperto che al chiuso - sulle linee guida per l'attività di intrattenimento musicale e le diffusioni sonore, già fissate nel 2016 con Ordinanza sindacale n. 215. A causa dell'emergenza Covid, infatti, non è stata emanata alcuna deroga per la notte tra il 14 e 15 Agosto. E ciò va ribadito tenuto conto che sono pervenute al Comune, come prevede la recente Ordinanza Regionale, numerose richieste da parte di esercizi commerciali che intendono organizzare serate di intrattenimento musicale. Sotto tale aspetto, si riporta la disciplina in vigore:

- Per le attività al chiuso, fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità vigenti, la diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta, è consentita tutto l'anno da Lunedì a Giovedì fino alla ore 01:00 del giorno successivo; nelle giornate di Venerdì, Sabato e prefestive fino alle ore 02:00. La Domenica e i festivi infrasettimanali, il limite è fissato alle ore 01:00. L'utilizzo di apparecchi radio televisivi e impianti similari è consentito fino alle ore 24:00; Negli spazi all'aperto sia pubblici che privati, la diffusione di musica è prevista tutto l'anno, suddiviso in due specifici periodi di riferimento. In pratica: dal 21 Giugno al 21 Settembre, l'intrattenimento musicale è consentito da Lunedì a Giovedì fino alle ore 01:00 del giorno successivo; Venerdì, Sabato e prefestivi fino alle 02:00. La Domenica e i festivi infrasettimanali fino alle ore 01:00. Dal 22 Settembre al 20 Giugno, invece, la diffusione musicale è consentita da Lunedì a Giovedì fino alle ore 24:00; Venerdì, Sabato, prefestivi e festivi fino alle 01:00 del giorno successivo. Le attività all'aperto hanno l'obbliga di dotarsi di limitatori acustici. Tra l'altro, nel provvedimento sindacale del 2016 sono anche inserite due tabelle con i decibel da rispettare da parte di chi esercita musica all'aperto o al chiuso.

Si richiama infine la citata Ordinanza Regionale (la n. 31 del 9 Agosto scorso) che ribadisce l'obbligo dell'uso della mascherina e del mantenimento della distanza di sicurezza in “sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e di intrattenimento danzante”, inclusi gli esercenti ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali che offrono i suddetti intrattenimenti musicali. Inoltre, nella stessa Ordinanza del Governatore Musumeci è evidenziato che ciascun locale non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell’afflusso di pubblico normalmente autorizzato.

Marsala "bella fitusa" - Intanto, ieri, 14 agosto, per Marsala "bella fitusa", il nostro lettore Giuseppe ci ha inviato la foto di come è stata lasciata la spiaggia, "una delle più belle spiagge di Marsala - afferma -, nella più totale sporcizia. Dove sono gli operatori, dove sono i responsabili, della pulizia delle spiagge?" Si chiede il nostro lettore.

A MARSALA OGGI NIENTE PANE, DOMENICA 16 Sì - In deroga all'Ordinanza Sindacale n. 69 del 5 Agosto scorso, a Marsala è consentita l'attività di panificazione nella giornata di Domenica prossima, 16 Agosto. Lo dispone il provvedimento del sindaco Alberto Di Girolamo che - di fatto - ha accolto la richiesta delle rappresentanze dei locali panificatori, nonché della stessa Confederazione Nazionale Artigiani, CNA di Marsala. Pertanto, i panificatori osserveranno la giornata di chiusura oggi, Sabato 15 Agosto; mentre potranno svolgere attività Domenica 16 Agosto. Gli effetti della richiamata Ordinanza n. 69 riprenderanno da Domenica 23 Agosto e fino al prossimo 30 Settembre.

ERICE - L’accesso alle spiagge libere in tutto il territorio del Comune di Erice sarà vietato dalle 21,00 del 14 agosto alle ore 06.00 del 15 agosto e dalle ore 21,00 del 15 agosto alle ore 6,00 del 16 agosto. Lo stabilisce un’ordinanza del vice Sindaco Gianni Mauro che ha stabilito, inoltre, che negli stessi periodi, sul tratto ericino del Lungomare Dante Alighieri, sia vietata la vendita anche per asporto di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro e lattine. “Sono misure straordinarie atte a prevenire il rischio di pandemia da Covid-19, in particolare per contrastare la formazione di assembramenti sulle spiagge libere del territorio durante le notti di Ferragosto, – ha dichiarato Gianni Mauro – e confido nel senso di responsabilità da parte di tutti affinché non si ripetano le scene purtroppo viste durante la serata del 10 agosto in cui, nonostante gli accorati appelli rimasti inascoltati, i frequentatori, incuranti delle regole, hanno trasformato la spiaggia libera in una discoteca a cielo aperto con tanto di abbandono di spazzatura e bottiglie di vetro. L’ordinanza emessa è rivolta anche alle attività commerciali a cui chiediamo la massima collaborazione nel rispetto delle disposizioni impartite. E’ chiaro, comunque, che verranno intensificati i controlli sia sulla spiaggia libera che nei locali affinché tutto vada nel modo giusto. Invito tutti – ha concluso il vice Sindaco – a mantenere un atteggiamento prudente e rispettoso delle disposizioni in vigore, nell’esclusivo interesse della tutela della salute pubblica, della incolumità e della sicurezza di tutti i cittadini.

ALCAMO - L'amministrazione comunale ritiene opportuno per le notti dei giorni 14 e 15 agosto, assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio e limitare eventi aggregativi che possano causare assembramento, come l’accensione dei fuochi sulla spiaggia. Inoltre si rammenta che l’abbandono indiscriminato dei rifiuti è vietato dalla legge e rappresenta un gesto di inciviltà che non può e non deve trovare alcuna giustificazione. Il 14 e il 15 agosto 2020 è vietato ai fruitori della spiaggia: trasportare a braccia o su veicoli, nella zona di Alcamo Marina, legna o altro materiale combustibile; accendere fuochi a combustibile o a energia elettrica nelle cabine o fuori dai luoghi a ciò destinati; accendere qualsiasi fuoco sulla spiaggia; campeggiare o pernottare sulla spiaggia nonché utilizzare le cabine come abitazione; produrre suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori e rumori che possano arrecare pregiudizio alla percezione di segnali di allarme vocale o a mezzo di ausili sonori. E’ obbligatorio per i fruitori della spiaggia: spostarsi su richiesta da parte degli operatori addetti alla pulizia dell’arenile, rimuovendo, se necessario, ciò che è depositato sull’arenile (borse, sacchetti, asciugamano, ombrelloni, etc) per consentire il passaggio dei mezzi meccanici; rimuovere i rifiuti prodotti, ovvero quelli abbandonati nella zona limitrofa al proprio stazionamento, conferendoli negli appositi contenitori ovvero al servizio pubblico di porta a porta. Sarà compito della Polizia Municipale organizzare adeguato servizio al fine di assicurare il controllo del territorio; il coordinatore dei servizi operativi ambientali potrà chiedere l’intervento della Polizia

Municipale qualora l’attività di pulizia dell’arenile sia impedita dallo stazionamento dei bagnanti.

Petrosino - Su input dell’Amministrazione comunale è stato predisposto un piano di azione sia per garantire il servizio d’ordine che per assicurare la pulizia del litorale e delle spiagge. "Ai cittadini chiedo di portare sempre con loro la mascherina - l'appello del sindaco Giacalone - e di indossarla sempre quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro e comunque in tutti i locali pubblici, anche all’esterno. Vogliamo garantire anche le spiagge pulite. Pertanto, chiedo a tutti di collaborare lasciando libero l’arenile entro le ore 8 di Ferragosto per consentire l’ingresso degli operatori e dei mezzi per la pulizia”. Il Comune di Petrosino chiede altresì la collaborazione dei cittadini, attraverso alcuni semplici cimportamenti: non entrare con i veicoli in spiaggia e sostarli ordinatamente per consentire la viabilità e l’accesso ai mezzi di soccorso; non lasciare carboni ardenti, ceneri, vetro o altro materiale pericoloso in spiaggia; rispettare gli altri bagnanti e non disturbare con giochi e suoni molesti chi ti sta vicino; raccogliere la spazzatura opportunamente differenziata nei sacchetti e depositarli negli appositi contenitori, oppure consegnarli agli operatori.

SAN VITO LO CAPO - Le spiagge libere del territorio del Comune di San Vito Lo Capo interdette dalle ore 21.00 alle ore 06.30 (del giorno successivo) nelle date del 14, 15 e 16 agosto 2020. Il provvedimento- si legge nell’ordinanza- viene preso a tutela della salute pubblica, per prevenire i fenomeni di assembramenti e, quindi, la diffusione della infezione da Covid-19.

«L’approssimarsi del ferragosto - dice il sindaco Giuseppe Peraino - comporterà una difficile gestione dell’afflusso di avventori, soprattutto di fascia d’età giovane, interessati ad accedere alle spiagge libere del territorio. I comportamenti poco rispettosi registrati in questo periodo delle disposizione emanate dai Governi Nazionale e Regionale, la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 15 ottobre prossimo, a dimostrazione che il virus non è stato debellato ma, anzi, che continua a circolare, e l’ultima ordinanza del presidente Musumeci che impone maggiore rigore, mi hanno spinto- spiega il sindaco- a prendere questo provvedimento che ritengo necessario e urgente per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e dei visitatori». I controlli sul rispetto dell’ordinanza sindacale saranno effettuati dalla polizia municipale, dai carabinieri della locale stazione e dalla guardia costiera. La violazione dell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione di euro 250,00. Il sindaco ha richiesto il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nel territorio di San Vito Lo Capo nel fine settimana di Ferragosto. Sempre per prevenire la violazione delle regole di distanziamento sociale, il sindaco ha emanato, lo scorso 22 luglio, un’ordinanza con cui vieta ai gestori di locali, fino al 30 settembre, di organizzare intrattenimento musicale con dj, musica dal vivo con l’ausilio di mezzi tecnici e/o elettronici, su suolo pubblico comunale e/o demaniale nelle ore serali ( dalle ore 22.00 alle ore 18.00 del giorno successivo). Il sindaco Peraino ha emanato anche l’ordinanza n. 21 con cui vieta, dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, l’uso e la detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti in vetro e lattine in alcune zone del territorio comunale durante le giornate del 14, 15 e 16 agosto 2020. Il provvedimento integra la precedente ordinanza con cui viene già vietava la vendita da asporto delle bevande alcoliche in bottiglie di vetro o in lattine dalle ore 22.00.

Le aree interessate dal provvedimento ricadono nella zona rossa e nella zona a traffico limitato. Nell specifico, nelle giornate del 15 e agosto dalle ore 22 alle ore 07.00, vige il divieto assoluto di uso e detenzione di contenitori in vetro o in lattina di bevande, ad accezione del servizio al tavolo nell’ambito delle sole attività di somministrazione, nelle seguenti vie: Pier Santi Mattarella, dalla via Faro alla via Regina Margherita, via Faro dalla via Maculati fino al molo di sopraflutto; via Maculati fino al molo di sottoflutto; tutte le vie comprese nel perimetro a sud di via Regina Margherita (piazza Carlo Barbera, via del Secco fino all’intersezione con il lungomare via del Cous Cous); ad ovest di via Pier Santi Mattarella; ad est del lungomare via del Cous Cous/ via La Goulette; a nord di via Maculati ( via Savoia, via San Vito, via Principe Tommaso e lungomare via del Cous Cous); e nel tratto di spiaggia compreso tra il molo di sopraflutto fino alla località “saffaglione”.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Vietato campeggiare e pernottare sulle spiagge nella notte che precede ferragosto e nella stessa giornata del 15 quando ritorna il divieto di “trasportare, stoccare o immagazzinare legna sulle spiagge” per prevenire l’accensione di falò. Alle misure preventive annuali si aggiungono altri divieti che riguardano il 14 e 15 agosto per la pandemia da covid-19 in corso: il tentativo è quello di contenere la diffusione del coronavirus e per questo è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro con persone al di fuori del nucleo familiare. Per evitare assembramenti lungo i litorali della spiaggia Playa, Guidaloca, Cala marina e mazzo di Sciacca, dove saranno intensificati i controlli, sono vietate le manifestazioni pubbliche e gli eventi aggregativi.

I lidi dovranno attenersi alle misure anticovid in vigore contingentando gli accessi nelle zone controllate. Divieto di trasportare legna in spiaggia e dunque di accendere e fare falò sulle stesse spiagge Playa, Guidaloca, cala Marina e cala Mazzo di Sciacca nei giorni 14 e 15 di agosto, con relativa regolamentazione della circolazione stradale: l’ordinanza del sindaco Nicola Rizzo prevede la chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione dei veicoli nella corsia lato nord della spiaggia Playa, cioè il lato mare, e l’istituzione del senso unico di marcia dei veicoli nella corsia lato sud, e la chiusura al traffico al secondo incrocio, dal lato del fiume San Bartolomeo, dalle ore 14 del 14 agosto alle ore 4 del 15 agosto, cioè la mattina di ferragosto. È vietata anche “la produzione di suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori di qualsiasi genere e comunque di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocale a mezzo di ausili sonori”. L’accensione di fuochi sulla spiaggia è già proibita con regolamentazione della Capitaneria di Porto e dell’assessorato regionale Territorio ed Ambiente e prevede il divieto di accensione di fuochi a combustibile nonché l'accensione di qualsiasi altro fuoco sulla spiaggia, ma nella notte del 14 agosto è consuetudine per tanti, recarsi sulle spiagge cittadine con l’intenzione di fare dei falò. La recente ordinanza del 9 agosto del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, indica ai sindaci di adottare misure per evitare assembramenti nel territorio comunale e soprattutto nelle aree demaniali ricadenti. Lo scopo dell’ordinanza dell’amministrazione comunale è quello di “garantire la sicurezza e la pubblica incolumità” nella notte tra il 14 ed il 15 agosto poiché “la pandemia è in corso e l’accensione dei fuochi o falò diventa occasione per il verificarsi di fenomeni di assembramento incontrollato e costituisce una vera insidia, soprattutto nella giornata del 15 agosto, quando i carboni ancora ardenti sono coperti dalla sabbia dell'arenile, e provocano delle scottature gravi nelle persone che accidentalmente vi passano sopra. Il carbone creatosi dalla combustione in quantità notevole costituisce, inoltre, grave causa ostativa alla serena attività di balneazione dei bagnanti, a causa delle esalazioni che emana”.

CUSTONACI - Il sindaco Giuseppe Morfino ha emanato un'ordinanza per la sicurezza pubblica, in occasione del Ferragosto, per prevenire il diffondersi del Covid-19. Il 14 il 15 e il 16 agosto dalle 21 alle 6,30 (del giorno successivo) saranno interdette le spiagge libere del territorio di Custonaci. I controlli sul rispetto dell’ordinanza sindacale saranno effettuati dalla polizia municipale e la violazione dell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione di 250,00 euro. "Durante il week end di ferragosto - dice il sindaco Giuseppe Morfino - nelle zone balneari di Custonaci arriveranno molti giovani che purtroppo, in larga parte, non osservano più le norme anti Covid-19 emanate dal Governo. Per questo è indispensabile evitare assembramenti nelle aree pubbliche e demaniali nel rispetto della salute pubblica".

MAZARA DEL VALLO - Ordinanza del Sindaco: misure di contrasto alla diffusione del Covid. Con ordinanza n. 85 di oggi il Sindaco Salvatore Quinci, quale misura di contrasto alla diffusione del Covid, ha disposto per i giorni 14, 15 e 16 agosto nelle spiagge libere del territorio, i DIVIETI - dell'utilizzo di gazebo, tende, bivacchi, accampamenti; di accensione di falò e fuochi di ogni genere anche contenuti; di produrre suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori; di consumare e detenere anche su area pubblica cibo, bevande alcoliche e superalcoliche contenute in bottiglie/recipienti in vetro e plastica. Ha inoltre stabilito il divieto: di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche anche da asporto dopo le ore 2 e la sospensione, a partire dalla stessa ora, di qualunque tipologia di intrattenimento musicale. La mancata osservanza dei divieti sopraccitati comporta sanzioni amministrative per gli importi massimi previsti.