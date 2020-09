Trapani, l'incendio di Villa Rosina. Tutti i particolari e le foto

02/09/2020 20:45:00

Nell'incendio che questo pomeriggio ha distrutto a Trapani l'azienda edile di proprietà della Omega S.N.C. (potete leggere qui) sono intervenute ben otto squadre dei vigili del fuoco.

Le fiamme, che hanno avvolto il capannone di circa 350 mq, all'inizio hanno interessato soltanto i terreni adiacenti all'immobile, poi l'improvviso cambio di vento ha permesso che le fiamme si propagassero anche alla struttura utilizzata come deposito, dove sono si trovava materiale in pvc, vasche da bagno in resina, guaine, e tanti altri prodotti infiammabili. A quel punto il fuoco ha interessato anche i locali al piano terra e al primo piano della struttura, adibiti ad uffici.

Le operazioni di spegnimento del fuoco si sono protratte fino a alle 19:45, e le fiamme hanno fatto crollare parte dei controsoffitti dei locali interessati dal fuoco e causato la fusione dell'impianto elettrico della struttura. Al momento i locali sono totalmente inagibili. Su posto sono intervenuti carabinieri, polizia municipale e volontari di protezione civile.