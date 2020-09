Ombra: "Santangelo ha come unico obiettivo la chiusura dell'aeroporto di Birgi" 

03/09/2020 17:07:00

"Santangelo ha come unico obiettivo la chiusura dell'aeroporto di Birgi". E' l'amara riflessione che fa il manager dell'Airgest, la società che gestisce l'aeroporto di Trapani, dopo aver letto l'interrogazione, presentata dal senatore grillino, e pubblicata da Tp24 (la leggete qui).

"Ho già dichiarato che non mi presto a polemiche politiche che ritengo sterili e di cui, sono certo, alla gente, non interessi nulla. Tuttavia non posso non esprimere disappunto e amarezza sull'attenzione, del tutto improduttiva, mostrata dal Sen. Santangelo verso l'aeroporto di Birgi - commenta Ombra -. In seguito alla sua interrogazione, pubblicata dalla stampa, mi pare di rilevare che Santangelo abbia come unico pensiero la chiusura dell’aeroporto trapanese".

Continua Ombra: "Non mi risulta che presenti esposti per tutti gli altri scali italiani e non comprendo quali vantaggi possa trarre dalla chiusura del nostro scalo, alla luce del fatto che la Regione Siciliana, il territorio, la Camera di Commercio di Trapani e anche questo management, consentitemi, hanno il solo interesse del suo rilancio".



Ancora: "Non capisco, davvero, quali interessi abbia a colpire unicamente Ryanair e non anche le altre compagnie che a vario titolo agiscono come Ryanair. Perché mira a tutelare esclusivamente Alitalia che in un decennio è costata alla collettività oltre 10 miliardi di euro... Con gli aiuti di Stato. Plateali ed evidenti.".

Infine, una richiesta: "Chiedo al Sen. Santangelo di fare una integrazione alla sua interrogazione al Sig. Ministro, al Vice Ministro Cancelleri, e a lui. Cosa hanno da dirci in merito alla nostra richiesta, avanzata ormai quattro mesi fa, e fatta propria da tutti i piccoli scali nazionali, sulla eliminazione dell'addizionale comunale sui diritto di imbarco? Come è dove sono finite tutte le richieste avanzate dai piccoli scali al fine di aiutare lo sviluppo degli stessi e del territorio? Si erano impegnati a sostenere queste richieste, ma ad oggi non abbiamo alcun riscontro. Il territorio reclama risposte. E impegno concreto".