Sicilia, scontro auto-tir in autostrada. Un uomo in codice rosso

12/10/2020 12:56:00

Brutto incidente questa notte a tra un'auto e un tir all'ingresso dell'autostrada Palermo Mazara.

Ad avere la peggio è stato il conducente del camion che è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia in codice rosso, anche se non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente (foto PalermoToday) è avvenuto vicino al ponte di via Belgio in direzione Trapani e con il tir di traverso sulla carreggiata si sono formate lunghe code lungo l'autostrada A29.

Sul posto la polizia municipale, che ha dovuto anche regolare il traffico deviato sulla corsia laterale della circonvallazione per permettere la rimozione dei mezzi incidentati.