"Eclissi di luna", è il nuovo singolo del cantautore mazarese Andrea Licari 

14/10/2020 20:00:00

In radio e negli store digitali “Eclissi di Luna”, il nuovo singolo del musicista e cantautore mazarese Andrea Licari, un brano che parla di un giovane ragazzo che si chiude in sé stesso non accettando la fine della sua relazione, dovuta alle incomprensioni della sua ormai “vecchia” dolce metà ancora presente nel suo cuore.

Nonostante la sua rabbia, percepisce un senso di vuoto che non riesce a colmare senza la sua presenza. Non ancora rassegnato, si sfoga attraverso parole di rabbia ma anche di malinconia rivolte a lei.

Biografia - Andrea Licari 23 anni, nato a Mazara del Vallo e trasferito all’età di 2 anni in provincia di Lecco.

Sin da piccolo si rivela un potenziale cantautore, creando quasi per gioco i suoi primi brani. Ha partecipato a serate e concorsi canori in Sicilia e in Lombardia. Avendo una forte passione per il cantautorato, intraprende un percorso musicale serio, studiando Pianoforte Classico, Complementare, frequentando lezioni private anche di canto moderno per poi essere seguito dal Vocal Coach (Marco Venturini - degli Studio3 - UpMusicStudio) presso Rosso al Tramonto Academy di Milano. Tutt’ora è seguito da un altro Vocal Coach di grosso calibro (Giancarlo Genise – HoopMusic) presso l’ArtSkool di Milano. Andrea si considera un perfezionista. Oltre all’attenzione ai dettagli strutturali di una canzone, mette sempre al primo posto l’emozione. Cerca sempre di trasmettere al suo pubblico le stesse emozioni che lui percepisce, tralasciando tutte le regole fondamentali di un pezzo. Ci sono cose che non si possono realizzare; … e poi c’è la musica.