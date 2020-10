Coronavirus, al 112: "C'è una festa privata, ci sono assembramenti", ma era falso

18/10/2020 16:43:00

"C'è una festa privata con troppa gente, sono tutti vicini e non hanno la mascherina". E' questa la denuncia arrivata al 112 di Torino, denunciando una festa in corso e senza rispetto delle norme anticovid a Vinovo, al centro commerciale "I Cavalieri".

I carabinieri sono interventuti ma hanno visto che non c'era alcuna festa privata ma soltanto alcuni clienti seduti ai tavolini di un bar molto conosciuto della zona e tutti nel rispetto della distanza e con la mascherina.



"Era tutto normale come sempre, noi rispettiamo le regole, venerdì come negli altri giorni", spiegano dall'attività. Il locale è molto conosciuto in zona e frequentato "ma rispettiamo ogni norma e seguiamo le indicazioni per quanto non siano sempre chiare. Non mettiamo i cartelli per bellezza ma perché le norme vanno rispettate".