Francesco: "Favorevole alle unioni civili per i gay"

A un certo punto in Francesco, il documentario del regista russo Evgeny Afineevsky presentato ieri alla Festa del cinema di Roma, il Papa dice: «Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo».

Il Corriere della Sera sottolinea come sia «la prima volta che un pontefice si dice favorevole alle unioni civili omosessuali».

E Repubblica scrive: «Le parole del Papa arrivano dopo un lungo percorso della Chiesa in merito. […] Tra i momenti più toccanti del film, la telefonata del Papa a una coppia di omosessuali, con tre figli piccoli a carico, in risposta ad una loro lettera in cui mostravano il loro grande imbarazzo nel portare i loro bambini in parrocchia. Il consiglio di Bergoglio al signor Rubera è quello di portare i bambini comunque in chiesa al di là degli eventuali giudizi».