Aeroporto di Trapani: i dubbi sulle nuove rotte, i dispetti di Ryanair 

Oggi all'aeroporto di Trapani Birgi si presentano le nuove rotte della continuità territoriale. Sono rotte finanziate con i soldi pubblici, e giustificate dall'isolamento della provincia di Trapani e dalla sua marginalità. Proprio per questo sono rotte che, al momento del bando per la loro assegnazione, non erano previste neanche a Palermo, e pertanto si può già ben capire che sono davvero poco appetibili. Intanto, ci sono, dicono gli ottimisti. Si, però è una montagna di soldi pubblici che per il territorio potevano essere spesi in altro modo, dicono i critici. Soprattutto poteva essere impegnata per rinforzare le low - cost come Ryanair che portano viaggiatori e turisti.

Ad aggiudicarsi le rotte sono state le compagnie AlbaStar e TayarnJet. La prima la conosciamo, opera ormai a Birgi da mesi e ha creato con l'aeroporto un sodalizio nel tentativo di crescere insieme. La seconda, invece, è un mistero. A Comiso non la ricordano proprio bene, perchè ha sospeso i voli dopo appena un mese. TayaranJet opererà i voli con Ancona, Perugia e Trieste; Albastar i voli con Napoli, Parma e Brindisi.

Perchè sono state finanziate queste destinazioni e non altre? Il motivo lo spieghiamo ancora una volta. Trapani e Palermo sono collegate da un‘autostrada lunga 70 km, e quindi per l'Unione Europea i bacini di utenza non sono diversi. Essendo l’aeroporto di Palermo ben collegato con gli aeroporti di Roma e Milano, la Commissione Europea non riconosce la continuità territoriale ai trapanesi. Di conseguenza, le rotte trapanesi previste nel decreto ministeriale dovevano obbligatoriamente prevedere mete che non fossero già servite dall’aeroporto di Palermo. Da qui Brindisi, Perugia, eccetera.

Questi collegamenti dureranno tre anni, e saranno finanziati da Regione e governo con ben 30 milioni di euro (la cifra comprende anche i voli per l'altro aeroporto interessato, Comiso).

Alla conferenza stampa di oggi sarà presente, in collegamento da Roma anche il vice ministro dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, che parla di una "grande emozione", e aggiunge, con fin troppa enfasi: "“Fin da quando ero vice presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana mi sono battuto senza sosta per raggiungere questo risultato. Dal 1° novembre, per la prima volta in Sicilia, da Trapani e Comiso, i siciliani potranno volare a prezzi bassi e fissi. Questa è una grande vittoria del governo Conte e del Movimento 5 Stelle, ed è la dimostrazione che la determinazione e l’impegno costante portano sempre risultati. Scriviamo oggi una pagina di storia importante perché finalmente, noi siciliani, non saremo più isolati". In realtà è tutto sempre un po' più complesso degli slogan, e i Cinque Stelle ancora devono spiegare ai trapanesi perchè ce l'hanno con i vertici dell'aeroporto di Trapani e con Ryanair (ne abbiamo parlato qui).

Nel frattempo Ryanair si è data da fare, e ha annunciato su Palermo delle rotte che sembrano copiare quelle di Trapani (e tra l'altro i biglietti costano meno ...).

Ryanair è ancora in credito di 170mila euro per il vecchio contratto di comarketing, e il debito non è ancora stato saldato. Si tratta dei soldi che i Comuni di Santa Ninfa Pantelleria e Castelvetrano si rifiutano di versare per l’accordo di co-marketing 2014/2017 con la compagnia aerea irlandese.

L’impegno a coprire le mancanze degli inadempienti è stato assunto, anche a nome di tutti gli altri Comuni, dai sindaci di Trapani, Marsala, Partanna, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Erice, Valderice, Favignana e Calatafimi Segesta.

La Camera di Commercio di Trapani, a sua volta, ha citato in giudizio i Comuni di Pantelleria e Castelvetrano per il loro inadempimento contrattuale.

Questi i prezzi dei nuovi voli onerati di Albastar da e per Trapani:

Trapani-Brindisi (ogni martedi e sabato): da 44,98 euro andata e ritorno (5 euro di oneri amministrativi inclusi).

Trapani-Parma (ogni venerdi e domenica): da 51,35 andata e ritorno (5 euro di oneri amministrativi inclusi).

Trapani-Napoli (ogni martedi): da 57,14 euro andata e ritorno (5 euro di oneri amministrativi inclusi).

Questi, invece, i prezzi di Tayaran Jet:

Trapani-Ancona (ogni lunedi e giovedi): da 103,25 euro andata e ritorno con bagaglio da stiva incluso.

Trapani-Trieste (ogni venerdi e domenica): da 130,55 euro andata e ritorno con bagaglio da stiva incluso.

Trapani-Perugia (ogni mercoledi e sabato): da 103,39 euro andata e ritorno con bagaglio da stiva incluso.