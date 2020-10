Domani Orlandina Basket  - 2B Control Trapani,  amichevole pre campionato di A2 di Basket

30/10/2020 19:03:00

Archiviata la supercoppa riprende la preparazione della Pallacanestro Trapani in attesa dell’inizio del campionato di serie A2 previsto per domenica 22 novembre. La formazione granata domani pomeriggio, 31 ottobre a partire dalle 18 giocherà in trasferta contro l’Orlandina Basket una gara amichevole. Le due formazioni si erano già affrontate nella prima giornata del girone azzurro di Supercoppa, in quell’occasione i granata si imposero allo scadere al culmine di una grande rimonta.

I CONVOCATI: Andrea Renzi, Gabriele Spizzichini, Hugo Erkmaa, Emmanuel Adeola, Marco Mollura, La’Marshall Corbett, Matteo Palermo, Marshawn Powell, Curtis Nwohuocha, Tommy Pianegonda.