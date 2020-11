Coronavirus, 10 nuovi casi in provincia di Trapani oggi. Tamponi in strada a Palermo

01/11/2020 18:12:00

Sono dieci i nuovi casi accertati di coronavirus in provincia di Trapani oggi, 1° Novembre. Emerge dal bollettino della Regione Siciliana.

A livello provinciale, sono Catania e Palermo le due città che preoccupano di più le autorità sanitarie. A Catania nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 316 nuovi contagi, mentre a Palermo 277. Poi sono stati registrati 110 casi ad Agrigento, 106 a Messina, 100 a Siracusa, 82 a Ragusa, 49 a Enna, 45 a Caltanissetta e 10 a Trapani.

Anche oggi dalle 9 alle 14, negli spazi aperti della Fiera del Mediterraneo, è proseguito lo screening con il sistema del 'drive in', per tracciare il personale della scuola convocato dall'assessorato regionale alla Salute.

Su 2.995 test eseguiti in due giorni e mezzo i positivi asintomatici sono 255. Circa il 9%. "E' un valore enorme, che ci dà importanti indicazioni - spiega Renato Costa, commissario dell'emergenza Covid a Palermo che coordina le operazioni, d'intesa con Asp e Comune - Ricerchiamo il positivo asintomatico e lo isoliamo. Soggetti che avrebbero potuto circolare liberamente senza avere la consapevolezza della loro positività e dunque capacità di trasmissione del virus". "C'è grande soddisfazione per il riscontro avuto, ringrazio tutti per la comprensione anche per i momenti in cui si sono create delle criticità - dice direttore generale dell'Asp Daniela Faraoni - tutta la mia ammirazione e stima per gli operatori". Il test proseguirà tutti i giorni: dal lunedì al sabato 9-16, domenica e festivi 9-14. L'accesso sarà consentito fino alle 14 da lunedì a sabato e fino alle 12 la domenica e festivi. Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi muniti del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato. Il modulo si può scaricare collegandosi al sito asppalermo.org. Dopo il personale docente e non docente, da domani lo screening sarà allargato anche agli studenti degli istituti di ogni ordine e grado di Palermo e provincia e ai loro familiari. I minorenni potranno accedere al drive in solo se accompagnati dai genitori.