Coronavirus, i dati del 1° Novembre: in Sicilia mille casi in un giorno 

01/11/2020 17:07:00

Continua a aumentare senza sosta il numero dei contagi in Sicilia mentre a livello nazionale si registra un lieve calo. L'Isola, dopo i 952 casi di ieri, sfonda quota mille: secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Sicilia c'è stato un incremento di 1.095 contagi e si contano altri 16 morti. In Italia invece oggi 29.907 nuovi casi contro i 31.758 di ieri quando però era stato superiore anche il numero di tamponi.

A livello regionale invece, il numero di tamponi processati dal sistema sanitario regionale nelle ultime 24 ore, è stato pressoché uguale al giorno precedente (8.546 oggi e 8.107 ieri), ma sono stati intercettati oltre cento casi in più. Dati che confermano l'alta circolazione del virus nella nostra Regione che ha un indice di contagio Rt ormai vicino all1,5.

I nuovi 1.095 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 15.324 (ieri erano 14.442), di cui 14.193 in isolamento domiciliare (ieri erano 13.358), 999 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 962) e 132 gravi ricoverati in Terapia intensiva (+10 rispetto a ieri).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono 22.853, le guarigioni sono 7.011 (+197 rispetto a ieri), mentre i decessi salgono a 518 (+16 rispetto a ieri).