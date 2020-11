Altro medico contagiato al Covid - hospital di Mazara 

02/11/2020 14:27:00

Altro medico contagiatoal Covid - hospital di Mazara. Sale così a cinque il numero dei medici che hanno contratto il coronavirus, in servizio presso gli ospedali di Marsala e Mazara. Prima c'è stata la segnalazione della coppia di medici di Mazara, poi è arrivata la notizia di altri due medici in servizio a Marsala, adesso arriva la notizia di questo quinto medico.

Cresce pertanto il coronavirus dalle nostre parti, e raccomandare prudenza a tutti non è mai inutile. I dati di oggi ci dicono che in provincia di Trapani ci cono 1120 casi di coronavirus (sono cresciuti di 145 unità in un fine settimana) dei quali Marsala 146 a Marsala e 88 a Mazara.

Qui tutti gli aggiornamenti.