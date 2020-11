Al Duathlon di Pergusa in grande evidenza gli atleti della "Triathlon Team Trapani"

03/11/2020 19:42:00

Ottime prestazioni della “Triathlon Team Trapani”, coordinato da Leo Vona nonché direttore gara della manifestazione, al “Duathlon Sprint di Pergusa”, disputatosi nell’omonimo autodromo ennese sulla distanza di 5km corsa, 20km bici e 2,5km corsa.

Tutte le gare della manifestazione si sono svolte in ottemperanza il protocollo anti COVID imposto dalla Federazione.

Nella competizione ciclistica a cronometro con la possibilità di utilizzare le specialistiche bici da crono, è stata avvincente e veloce grazie allo splendido e scorrevole manto stradale. A conquistare tre titoli regionali di categoria sono stati Michele Trapani, il migliore dei trapanesi, decimo assoluto in 57’29” sfoderando una prova maiuscola nella frazione di bici con 42km/h di media, Giuseppe Adamo che ha concluso in 1h01’23” e il Gelese Adriano Ventura in 1h01’27”; buone prestazioni anche per Francesco Simonte in 1h05’22”, Andrea Sugamele 1h06’34”, Gaspare Volo 1h07’53”, Leonardo Buscaino 1h19’01”; sfortunati Oscar Tipa fermatosi per guasto meccanico e Gaspare Daidone per errato percorso.

Presenti anche i triathleti trapanesi Ivan Incandela tredicesimo assoluto in 59’12” e Angelo Bertolino delle Fiamme Cremisi 1h06’02”.