Trapani, 80 immigrati finiscono la quarantena e sbarcano dalla nave Adriatico 

03/11/2020 12:28:00

Terminato il periodo di isolamento, altri 80 tunisini, questa mattina, sono sbarcati dalla nave-quarantena Adriatico, in rada nel porto di Trapani.

Muniti di decreto di espulsione i nord-africani hanno raggiunto la stazione ferroviaria per raggiungere, in treno o in pullman, Palermo.

Hanno una settimana di tempo per lasciare il territorio nazionale. Molti di loro hanno manifestato il proposito di raggiungere i loro familiari che vivono in Francia e in Germania. A bordo della nave Adriatico attualmente sono ospitati 130 tunisini.