Coronavirus, 1127 i positivi nel trapanese. Due decessi. Alcamo e Trapani hanno gli stessi contagi (217)

06/11/2020 16:18:00

Sono 1.127 (ieri 1.072) i positivi totali in provincia di Trapani, il dato aggiornato ad oggi 6 novembre è al netto di decessi e guariti.

Sono due i nuovi decessi nelle ultime 24 ore e portano il totale a 42. Le città più colpite romangono Alcamo e Trapani entrambe con 217 contagi e Marsala 141.

Ecco come sono distribuiti i positivi nei 24 comuni: Alcamo 217; Buseto Palizzolo 7; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 1 3; Castellammare del Golfo 53; Castelvetrano 83; Custonaci 29; Erice 47; Favignana 4; Gibellina 10; Marsala 141; Mazara del Vallo 106; Paceco 32; Pantelleria 36; Partanna 23; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 16, Santa Ninfa 1; Trapani 217; Valderice 34; Vita 2, San Vito Lo Capo 40; Petrosino 5.

I guariti dall'inizio dell'epidemia 888 (+34 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva 6, i ricoverati – del territorio – non in terapia intensiva 45 (+1 rispetto a ieri). Il totale dei tamponi effettuati oggi (il dato è parziale) sono 341, mentre sono stati effettuati 592 tamponi per la ricerca dell'antigene.