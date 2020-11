Neonato morto a Trapani. L'Appello del vescovo Fragnelli

06/11/2020 21:42:00

"Non fermiamoci all’immagine social dei giovani. A tutte le giovani che si trovassero in questa tremenda solitudine dico: portate a me il frutto del vostro grembo".

Sono queste le parole del vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, presidente della Commissione episcopale Famiglie, giovani e vita della Conferenza Episcopale italiana che si rivolge alle giovani che si trovassero nella stessa condizione di chiedere aiuto a Dio e al vescovo:

“Avvertiamo l’orrore del volto di questo bambino: non lo vogliamo vedere. Avvertiamo la distanza dal volto della sua giovane madre: non fidiamoci o affidiamoci alla sua immagine social. Avvertiamo il bisogno di guardare nell’intimo il mistero del bambino e il mistero della madre: il grembo della madre ha espulso il bambino e il grembo della società, nelle sue diverse articolazioni, era chiuso, non pronto ad accoglierlo ma sempre a giudicare. Nella nostra impotenza cerchiamo il grembo del vangelo che è misericordia e speranza: di maternità redenta e di società accogliente. Con Madre Teresa vorrei gridare a tutte le giovani che si trovassero in questa tremenda solitudine di non avere paura di chiedere aiuto a Dio e al vescovo. Portate a me il frutto del vostro grembo. Il Signore mi aiuterà a farlo fiorire”.