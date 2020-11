Coronavirus, 1023 nuovi positivi in Sicilia. Sono 27 le vittime  

09/11/2020 17:30:00

Sono 1023 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri. L'Isola registra 27 nuove vittime. Dieci malati in più in terapia intensiva (187 in tutto) e 1303 in regime ordinario (+53 da ieri). Sono 524 invece le persone guarite.

In calo il numero di nuovi casi in Italia, parallelamente però, a causa dell’"effetto weekend», ai pochi tamponi processati rispetto alla media dei giorni infrasettimanali.

Sono invece 25.271 i contagi odierni in Italia, contro i 32.616 di ieri, ma con 147.725 tamponi, quasi 44mila meno di ieri e quasi 90mila meno del record raggiunto la scorsa settimana. Tanto che la percentuale positivi/tamponi rimane sostanzialmente stabile, dal 17,06% di ieri al 17,1 di oggi. In aumento i decessi, 356 (ieri erano 331), per un totale di 41.750 vittime. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.