Trapani, la pneumologia del Sant'Antonio si trasferisce a Marsala. L'allarme della consigliera Garuccio

10/11/2020 12:10:00

Il commissario straordinario dell’Asp di Trapani aveva rassicurato tutti. Dalle 14 di oggi, però, il personale medico e paramedico della Pneumologia del Sant’Antonio Abate sarà trasferito al Covid Hospital di Marsala. Ciò determinerà la chiusura del reparto. La denuncia è della consigliera comunale di Trapani Anna Garuccio.

“Per quanto risulti essere necessario – dice - rendere disponibili ulteriori posti letto per malati Covid attuando le misure necessarie per garantire l'appropriata gestione presso il Paolo Borsellino di Marsala, sarebbe altrettanto necessario garantire a tutti i malati pneumologici non Covid, e sono tanti, le opportune cure e consultazioni specialistiche che a seguito del trasferimento dell'unità operativa con conseguente conversione in Covid, verrebbero necessariamente meno in tutta la provincia”. Poi Garuccio punta l’incide accusatore contro il commissario Asp: “Sono certa che su di lui gravi una grande responsabilità in merito ad una scelta così delicata, tuttavia non è altrettanto possibile far a meno di sottolinearne la grande responsabilità qualora tale chiusura comporterebbe dei danni alla salute dei cittadini di tutta la Provincia, in particolare modo con l’avvicendarsi della stagione invernale. La chiusura della pneumologia rappresenterebbe un problema per i tanti pazienti pneumologici che non potrebbero essere più curati da personale specializzato ed idoneo”.

Ed ancora: “Decentrare tutti gli Pneumologi a Marsala avrebbe senso nel contesto di un Ospedale con un reparto di Medicina funzionante al fine di apportare un concreto supporto ai degenti pneumologici ricoverati. L'Ospedale di Marsala invece è privo del reparto di Medicina.

Sarebbe logico pertanto che nello stesso presidio ospedaliero fossero presenti sia gli pneumologica con funzione Covid che un reparto di Medicina Interna non Covid affinché gli internisti possano avere un concreto supporto pneumologico. Se ne deduce invece, secondo le disposizioni nuove in atto, che i pazienti di pertinenza pneumologica verrebbero ricoverati presso il reparto di Medicina di Trapani, e gli pneumologi verrebbero spostati presso l'Ospedale di Marsala con funzione Covid dove non esiste un reparto di medicina”. Infine, un appello: “Convocare un Consiglio comunale straordinario, aperto anche a medici, infermieri, assessorato regionale alla Salute e Asp di Trapani, per affrontare la spigolosa questione”.